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JEE Advanced Admit Card 2026: जेईई एडवांस एडमिट कार्ड 2026 का इंतजार, 17 मई को होगी परीक्षा

Apr 28, 2026 06:11 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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JEE Advanced Admit Card: जेईई एडवांस्ड 2026 के एडमिट कार्ड 11 मई 2026 को सुबह 10:00 बजे से आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। छात्र अपनी परीक्षा के दिन, यानी 17 मई 2026 तक इसे पोर्टल से निकाल सकेंगे।

JEE Advanced Admit Card 2026: जेईई एडवांस एडमिट कार्ड 2026 का इंतजार, 17 मई को होगी परीक्षा

JEE Advanced Admit Card 2026: देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों, यानी आईआईटी (IIT) में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली ‘जेईई एडवांस्ड’ 2026 की परीक्षा को लेकर छात्र-छात्राओं में भारी उत्साह और तनाव देखा जा रहा है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जेईई मेंस के नतीजे जारी होने के बाद अब सभी की नजरें जेईई एडवांस्ड पर टिकी हैं। इस परीक्षा का आयोजन करने वाला संस्थान, आईआईटी रुड़की, मई के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी कर रहा है।

कब और कहां जारी होगा एडमिट कार्ड?

जेईई एडवांस्ड 2026 के एडमिट कार्ड 11 मई 2026 को सुबह 10:00 बजे से आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। छात्र अपनी परीक्षा के दिन, यानी 17 मई 2026 तक इसे पोर्टल से निकाल सकेंगे। आईआईटी ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड की कोई भी फिजिकल कॉपी डाक के जरिए नहीं भेजी जाएगी; छात्रों को इसे डिजिटल रूप में ही डाउनलोड करना होगा।

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परीक्षा का पूरा शेड्यूल

जेईई एडवांस्ड की परीक्षा 17 मई 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में होगी, जिसमें दोनों ही पेपर देना अनिवार्य है:

पेपर 1: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक।

पेपर 2: दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय के अनुसार ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचें, क्योंकि सुरक्षा और डॉक्यूमेंट की जांच में समय लग सकता है।

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कैसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड? (स्टेप-बाय-स्टेप)

जैसे ही 11 मई को एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव होगा, आप इन आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले jeeadv.ac.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर 'Admit Card 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
  3. अपना जेईई एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  4. 'Login' बटन दबाते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
  5. इसे ध्यान से चेक करें और इसका एक रंगीन प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

महत्वपूर्ण तारीखें एक नजर में

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 02 मई 2026 (रात 11:59 बजे तक)।

फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 04 मई 2026।

एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू: 11 मई 2026 (10:00 AM)।

परीक्षा की तिथि: 17 मई 2026।

रिजल्ट और फाइनल आंसर की: 01 जून 2026।

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इस बार की योग्यता और कट-ऑफ

जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए इस बार जेईई मेंस के टॉप 2,50,000 सफल उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया है। श्रेणियों के अनुसार कट-ऑफ में भी बदलाव देखा गया है। उदाहरण के तौर पर, इस वर्ष ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी से 25,009 उम्मीदवार परीक्षा के लिए पात्र हैं। साथ ही, 12वीं कक्षा में सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 75% और एससी/एसटी वर्ग के लिए 65% अंकों की अनिवार्यता भी लागू है।

अंतिम समय की तैयारी

परीक्षा में अब बहुत कम समय बचा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समय नए विषय पढ़ने के बजाय पुराने नोट्स के रिवीजन और ‘मॉक टेस्ट’ देने का है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें ताकि परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी न हो।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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