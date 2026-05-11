JEE Advanced Admit Card OUT : जेईई एडवांस्ड एडमिट कार्ड जारी, क्यों हजारों ने नहीं भरा फॉर्म, 4 वजह संभव
JEE Advanced 2026 : जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार करीब 2.54 लाख अभ्यर्थी जेईई-एडवांस्ड के लिए पात्र थे, लेकिन इनमें से केवल लगभग 1.80 लाख विद्यार्थियों ने ही आवेदन कर फीस जमा कराई है।
JEE Advanced 2026 Admit Card OUT: आईआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी jeeadv.ac.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उन्हें अपना जेईई एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर डालना होगा। इस वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की इस परीक्षा को करा रहा है। संस्थान ने जेईई एडमिट कार्ड के दो लिंक जारी किए हैं, किसी पर भी क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। जेईई एडवांस्ड परीक्षा 17 मई को दो पारियों में आयोजित होगी।
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कैसे डाउनलोड करें जेईई एडवांस्ड एडमिट कार्ड
स्टेप 1 - सबसे पहले jeeadv.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2- Admit Card for JEE(Advanced) 2026 Examination क लिंक 1 या लिंक 2 किसी पर भी क्लिक करें।
स्टेप 3 - अब अपना जेईई एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर डालना होगा।
स्टेप 4- डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा। इसे सेव कर लें और प्रिंट आउट भी ले लें।
क्यों नहीं भरा हजारों ने फॉर्म
पिछले साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में जेईई मेन क्वालिफाइड विद्यार्थियों ने एडवांस्ड परीक्षा से दूरी बना ली है। आंकड़ों के अनुसार करीब 2.54 लाख अभ्यर्थी जेईई-एडवांस्ड के लिए पात्र थे, लेकिन इनमें से केवल लगभग 1.80 लाख विद्यार्थियों ने ही आवेदन कर फीस जमा कराई है। यानी करीब 74 हजार पात्र छात्र परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। करियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़ी संख्या में छात्र अब जेईई मेन स्कोर के आधार पर एनआईटी (NIT), ट्रिपल आईटी (IIIT) और अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। वहीं आईआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली कठिन प्रतिस्पर्धा और एडवांस्ड परीक्षा के उच्च कठिनाई स्तर के कारण भी कई विद्यार्थी आवेदन नहीं करते हैं।
ये 4 वजह संभव
- जेईई एडवांस्ड का लेवल काफी हाई: कई विद्यार्थियों ने पूरे साल तैयारी केवल जेईई मेन को ध्यान में रखकर की थी। ऐसे में वे एडवांस्ड के ऊंचे लेवल और कम समय में अलग पैटर्न की तैयारी को देखते हुए परीक्षा से दूर हो गए।
- 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% पात्रता : कुछ अभ्यर्थी 12वीं में आवश्यक 75 प्रतिशत अंकों की पात्रता पूरी नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्होंने आवेदन नहीं किया।
3. ड्रॉपर छात्रों के नियम: ऐसे विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में रहे जो दूसरे ड्रॉप में थे। नियमों के अनुसार वे जेईई-एडवांस्ड के लिए पात्र नहीं थे।
4. - नीट अभ्यर्थी: मेडिकल की तैयारी करने वाले कई नीट अभ्यर्थियों ने भी जेईई-मेन दिया था, लेकिन उनका मुख्य फोकस मेडिकल प्रवेश परीक्षा होने के कारण उन्होंने एडवांस्ड में आवेदन नहीं किया।
जेईई मेन क्वालीफाई करने के बाद एडवांस्ड परीक्षा नहीं देने का ट्रेंड पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में लगभग 63,700 पात्र विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया। वर्ष 2025 में करीब 63 हजार विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया। इस बार (2026): यह आंकड़ा बढ़कर करीब 74 हजार तक पहुंच गया है।
पुराने पैटर्न पर ही होगी आईआईटी एडमिशन परीक्षा
आईआईटी रूड़की के अनुसार, परीक्षा में पहले की तरह ही दो पेपर (पेपर 1 और पेपर 2) होंगे। दोनों ही पेपर में शामिल होना हर उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के सेक्शन होंगे। प्रश्नपत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs), न्यूमेरिकल वैल्यू वाले प्रश्न और मैचिंग लिस्ट वाले सवाल शामिल होंगे, जो छात्रों की गहरी समझ और प्रॉब्लम साॅल्विंग की स्किल को परखेंगे। परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए अंकों की कटौती नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान पहले की तरह ही लागू रहेगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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