जेईई एडवांस्ड के नतीजे जारी होने पर शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा कि जिन छात्रों को पसंदीदा रैंक नहीं मिली उनके लिए भी आगे ढेरों अवसर मिलेंगे। छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए के एक परीक्षा मात्र से उनके व्यक्तित्व को नहीं समझा सकता। उन्हें सफल छात्रों को शुभकामनाएं भी दीं।

Plenty of opportunities are available for students who couldn't get their desired rank. Students should remember that an exam cannot define them.