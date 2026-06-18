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JCECE 2026 : BSc, BTech और बीवीएससी एएच में दाखिले का मौका, बीटेक के लिए नहीं चाहिए JEE Main स्कोर

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीईसीईबी) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विवि के विभिन्न स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (जेसीईसीई)-2026 की अधिसूचना जारी कर दी है।

JCECE 2026 : BSc, BTech और बीवीएससी एएच में दाखिले का मौका, बीटेक के लिए नहीं चाहिए JEE Main स्कोर

JCECE 2026 Registration : कृषि, पशुपालन, मत्स्य विज्ञान, वानिकी, हॉर्टिकल्चर जैसे विषयों की पढ़ाई के इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) में नामांकन का अवसर है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीईसीईबी) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विवि के विभिन्न स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (जेसीईसीई)-2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। अभ्यर्थी 2 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। पर्षद ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में त्रुटि सुधार का अवसर सिर्फ 3 और 4 जुलाई को ही मिलेगा। प्रवेश परीक्षा 19 जुलाई (रविवार) होगी। परीक्षा केंद्र- रांची और दुमका हैं। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार के निर्देश पर आयोजित होनेवाली इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राज्य के एकमात्र कृषि विवि बिरसा कृषि विवि और उससे संबद्ध संस्थानों में नामांकन लिया जाएगा। सिर्फ भारतीय नागरिक और झारखंड के स्थानीय/स्थायी निवासी ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

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इन पाठ्यक्रमों में मिलेगा प्रवेश

जेसीईसीई-2026 से बीएयू में- बीएससी (ऑनर्स) एग्रीकल्चर, बीएससी (ऑनर्स) हॉर्टिकल्चर, बीएससी (ऑनर्स) फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस (बीएफएससी) और बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंड्री (बीवीएससी एंड एएच) शामिल हैं। बीएससी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए अभ्यर्थियों को प्लस-2 विज्ञान में पीसीबी या पीसीएमबी विषय समूह के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए प्लस-2 में पीसीएम विषय अनिवार्य है। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए पीसीएम या पीसीबी के विद्यार्थी पात्र होंगे। बीएफएससी के लिए पीसीएमबी, पीसीबी या इंटर (कृषि) उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन देंगे। बीएससी हॉर्टिकल्चर में पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम, पीजी फॉरेस्ट्री या इंटर (कृषि) उत्तीर्ण पात्र होंगे। वहीं, बीवीएससी एंड एएच में प्रवेश के लिए 12वीं में- भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान व अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के लिए इन विषयों में न्यूनतम 50 और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 47.5 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं।

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सामान्य व अन्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क

सामान्य, ईडब्ल्यूएस, बीसी-1 व बीसी-2 वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पीसीएम/पीसीबी समूह का शुल्क 900 रुपये और पीसीएमबी समूह का शुल्क 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए पीसीएम/पीसीबी समूह का शुल्क 450 रुपये पीसीएमबी समूह का शुल्क 500 रुपये रखा गया है। वहीं, 100% बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।

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पाठ्यक्रमों के लिए आयु सीमा निर्धारित

बीवीएसस के लिए अभ्यर्थी की आयु 31 दिसंबर 2026 तक 17 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 17 वर्ष व अधिकतम 22 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। एससी, एसटी व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।

हेल्पलाइन नंबर

1. 9264473891

2. 9264473893

● जेसीईसीई-2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू

● 9 जुलाई को आयोजित की जाएगी प्रवेश परीक्षा

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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