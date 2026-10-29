जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप के लिए आवेदन शुरू, 2 साल तक हर माह मिलेंगे 1 लाख रुपये, जानें किसके लिए है स्कीम

जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप की शुरुआत साल 1968 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की याद में की गई थी। इसका उद्देश्य हायर एजुकेशन, स्वतंत्र सोच और नए विचारों को बढ़ावा देना है।

अगर आपकी रुचि नए विषयों के अध्ययन में हैं या फिर लेखन और पत्रकारिता की फील्ड में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। ऐसे लोगों के लिए जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप एक अच्छा अवसर हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड की ओर से ये फेलोशिप दी जाती है। इस फेलोशिप के तहत चयनित उम्मीदवारों को दो साल तक हर महीने 1 लाख रुपये का स्टाइपेंड मिलता है। इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली लोगों को अपने विचारों, शोध और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर देना है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://jnmf.in/fabout.html पर इसकी जानकारी देख सकते हैं।

क्या है जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप? जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप की शुरुआत साल 1968 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की याद में की गई थी। इसका उद्देश्य हायर एजुकेशन, स्वतंत्र सोच और नए विचारों को बढ़ावा देना है। इस फेलोशिप के जरिए प्रतिभाशाली लोगों को अपने चुने हुए फील्ड में कुछ नया करने और समाज से जुड़े अहम मुद्दों पर रिसर्च करने का मौका मिलता है। उम्मीदवार अपनी प्रोजेक्ट पर भारत में अपनी पसंद की जगह से काम कर सकते हैं।

बता दें कि जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप के लिए साल में दो बार आवेदन करने मौका मिलता है। पहला चरण 31 मई तक चलता है, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर तक चलता है। ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार के पास दूसरे फेज में फेलोशिप के लिए आवेदन करने का मौका है।

कौन कर सकता है आवेदन? बताते चलें कि यह फेलोशिप साइंस और ह्यूमैनिटीज समेत सभी विषयों के एक्सपर्ट्स के लिए खुली है। इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। इसमें लेखक, पत्रकार, कलाकार और सरकारी अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों के पास अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही, उन्हें किसी क्रिएटिव प्रजोक्ट या शोध कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

हर महीने मिलेगा 1 लाख रुपये का स्टाइपेंड जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप दो साल के लिए दी जाती है। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 100000 रुपये मिलते हैं। फंड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इस स्टाइपेंड को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(17A) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। इसके अलावा यात्रा, सचिवीय सहायता और दूसरी जरूरतों के लिए भी अलग से खर्च भी मिलेगा। जिसकी अधिकतम सीमा 75000 रुपये प्रति वर्ष है।

कैसे होता है उम्मीदवारों का चयन? इस फेलोशिप के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की समिति उम्मीदवारों का चयन करती है। इसमें उम्मीदवार की प्रतिभा, काम की गुणवत्ता और प्रस्तावित प्रोजेक्ट को पूरा करने की क्षमता देखी जाती है।

आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप के लिए कोई तय आवेदन फॉर्म नहीं है। उम्मीदवारों को सादे कागज पर आवेदन तैयार करके जरूरी दस्तावेजों के साथ भेजना होगा। इसमें ये चीजें शामिल होनी चाहिए-

बायोडाटा: अपनी शैक्षणिक जानकारी और अब तक किए गए काम का विवरण दें।

काम का अनुभव: अपने क्षेत्र में किए गए काम और अनुभव की जानकारी दें।

प्रोजेक्ट की जानकारी: जिस विषय पर काम करना चाहते हैं, उसका अधिकतम 1000 शब्दों में सारांश लिखें। इसे डबल स्पेसिंग में टाइप करना होगा।

पासपोर्ट साइज फोटो: अपनी हाल की फोटो की कॉपी लगाएं।

ऐसे करें आवेदन 1. सबसे पहले JNMF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. आवेदन से जुड़े सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें।

3. अपना बायोडाटा, काम का अनुभव, प्रोजेक्ट का सारांश और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो तैयार करें।

4. सभी दस्तावेजों को एक साथ लगाकर नीचे दिए गए पते पर भेज दें।