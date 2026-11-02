24 लाख की फेलोशिप, रिसर्च और क्रिएटिव वर्क के लिए मिलेगा तगड़ा स्टाइपेंड
जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड ने वर्ष 2026 की फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित लोगों को 2 साल तक हर महीने 1 लाख रुपये का स्टाइपेंड और 75,000 रुपये वार्षिक खर्च मिलेगा।
Jawaharlal Nehru Fellowship 2026: अगर आपके पास समाज, विज्ञान, कला या साहित्य के क्षेत्र में कोई ऐसा विचार या प्रोजेक्ट है जो दुनिया को एक नया नजरिया दे सकता है, तो आपके लिए एक बेहद शानदार अवसर आया है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड (JNMF) ने वर्ष 2026 की जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यह फेलोशिप देश के उन असाधारण और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से दी जाती है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में क्रिएटिव काम करना चाहते हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत चुने गए विद्वानों को बिना किसी वित्तीय तनाव के अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1 लाख रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड प्रदान किया जाता है।
दो साल में कुल 24 लाख रुपये का स्टाइपेंड
जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप के तहत चुने गए उम्मीदवारों को 2 साल तक वित्तीय सहायता दी जाती है।
मासिक स्टाइपेंड: एक लाख रुपये प्रति माह। दो साल में कुल 24 लाख रुपये का स्टाइपेंड।
सालाना खर्च: इसके अतिरिक्त यात्रा, टाइपिंग, सीक्रेटेरियल सहायता और अन्य जरूरी खर्चों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 75,000 रुपये तक की अलग से राशि दी जाती है।
ऑफिस: चयनित रिसर्चर भारत में अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर रहकर अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
यह फेलोशिप केवल पारंपरिक विश्वविद्यालय प्रोफेसरों या औपचारिक शोधकर्ताओं तक सीमित नहीं है। इसमें विविधता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के गुणी लोगों को मौका दिया जाता है:
क्षेत्र: साइंस, ह्यूमैनिटीज, साहित्य लेखन, पत्रकारिता, आर्ट्स, और सिविल सेवा से जुड़े लोग।
उम्र और योग्यता: इसके लिए कोई निश्चित आयु सीमा तय नहीं है। आवेदक का भारतीय नागरिक होना और अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड होना अनिवार्य है।
कैसे करें आवेदन?
इस फेलोशिप की एक अनोखी विशेषता यह भी है कि इसके लिए कोई प्रिंटेड या फिक्स्ड आवेदन फॉर्म नहीं होता और न ही आवेदन जमा करने की कोई अंतिम तिथि होती है, क्योंकि यह एक निरंतर चलने वाली योजना है।
इच्छुक उम्मीदवार एक सादे कागज पर अपनी जानकारी टाइप करके डाक द्वारा भेज सकते हैं-
बायोडाटा: अपनी शैक्षणिक डिटेल्स और अब तक किए गए काम की जानकारी।
अनुभव: संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्र में काम का अनुभव।
प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस: आप जिस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, उसकी अधिकतम 1,000 शब्दों की समरी।
पासपोर्ट साइज फोटो: हाल ही में खींची गई एक नई फोटो।
सरकारी या केंद्र/राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन उचित माध्यम के जरिए भेजना होगा। तैयार आवेदन फॉर्म को "सचिव, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली - 110001" के पते पर भेजना होगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.jnmf.in पर विजिट कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स