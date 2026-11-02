जौनपुर की बेटी का कमाल, मौसी के घर रहकर की तैयारी, दूसरे अटेंम्पट में बनीं IPS; जानें कितनी थी रैंक

सृष्टि मिश्रा जौनपुर के सरपतहां क्षेत्र के पिपरौल गांव की मूल निवासी हैं। उनके पिता का नाम पिता आदर्श मिश्रा हैं, जिनकी पोस्टिंग विदेश मंत्रालय में है। वहीं, मां बबिता मिश्रा हाउसवाइफ हैं।

आईएएस, आईपीएस बनने के ख्याब के लिए हर साल लाखों लोग यूपीएससी सीएसई की परीक्षा देते हैं। इनमें से कई लोग होते हैं जो कई अटेंप्ट के बाद इस कठिन परीक्षा को क्रैक कर पाते हैं और कुछ प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, जो महज पहले या दूसरे अटेंप्ट में ही क्रैक कर लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही होनहार और प्रतिभावन महिला आईपीएस अधिकारी से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने दूसरे अटेंप्ट में ही यूपीएससी क्रैक करने का कारनामा किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के जौनपुर जिले से आने वाली सृष्टि मिश्रा की। जिन्होंने यूपीएससी 2023 की परीक्षा में सफलता हासिल की है। बता दें कि उन्हें यूपी कैडर मिला है। लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं था। पिता विदेश मे रहते थे। ऐसे में सृष्टि ने अपनी पढ़ाई और यूपीएससी की तैयारी अपने मौसी के घर से पूरी की। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उन्होंने यूपीएससी में कितना रैंक हासिल किया।

कौन हैं सृष्टि मिश्रा सृष्टि मिश्रा जौनपुर के सरपतहां क्षेत्र के पिपरौल गांव की मूल निवासी हैं। उनके पिता का नाम पिता आदर्श मिश्रा हैं, जिनकी पोस्टिंग विदेश मंत्रालय में है। वहीं, मां बबिता मिश्रा हाउसवाइफ हैं। बाबा कपिलदेव मिश्र वकील हैं। गांव में चाचा प्रशांत मिश्र के परिवार के साथ बाबा रहते हैं। यूपीएससी की तैयारी उन्होंने फरीदाबाद में अपनी मौसी सुनीता पांडेय के साथ रहकर करती थीं।

कहां से की है पढ़ाई-लिखाई जैसा कि सृष्टि मिश्रा की स्कूली शिक्षा ज्यादातर विदेशों में हुई। उनके पिता आदर्श कुमार मिश्रा विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी हैं। पिता की ट्रांसफरेबल नौकरी के कारण सृष्टि ने 4 वर्ष की उम्र से ही कई देशों की यात्रा की। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई डरबन (दक्षिण अफ्रीका), बेयरूत (लेबनान), स्विट्जरलैंड, किनशासा (कांगो), और कंबोडिया (11वीं-12वीं) में पूरी की, जबकि 10वीं कक्षा भारत में पढ़ी। अंतरराष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ाई के कारण उनका अंग्रेजी बोलने का लहजा थोड़ा अमेरिकन है, लेकिन वे घर पर हिंदी और अवधी भाषा बोलती हैं।

डीयू से की ग्रेजुएशन पिता विदेश रहने की वजह से सृष्टि ने अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई फरीदाबाद में अपनी मौसी के घर रहकर की।वहीं रहकर उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। सृष्टि के चाचा प्रशांत मिश्र बताते हैं कि उनके पिता चाहते थे कि सृष्टि मिश्रा सिविल सर्विसेज की तैयारी करे। पिता की इच्छा को सर्वमान्य मानकर उन्होंने न सिर्फ कड़ी मेहनत की बल्कि पिता के सपनों को भी साकार कर दिखाया। हालांकि उन्हें अपने पहले प्रयास में वह प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाईं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दूसरी बार और लगन से अटेम्प्ट दिया।

दूसरे प्रयास में 95वीं रैंक हासिल की सृष्टि का कॉलेज में इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था और विषय के प्रति गहरी रुचि थी, इसलिए उन्होंने इकोनॉमिक्स को अपना ऑप्शनल चुना। उन्होंने दूसरे अटेंप्ट में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 95वीं हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी बनीं।