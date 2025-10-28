शिनरिन-योकू: जापानी एजुकेशन सिस्टम का ये खास कॉन्सेप्ट स्टूडेंट लाइफ को बना देता है खूबसूरत

संक्षेप: नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल-कॉलेजों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब रट्टा मारने की बजाय प्रैक्टिकल लर्निंग, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सीखने की कला पर जोर दिया जा रहा है। दुनिया के कई देशों में यह प्रैक्टिस पहले से चल रही है।

भारत में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल-कॉलेजों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब रट्टा मारने की बजाय प्रैक्टिकल लर्निंग, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सीखने की कला पर जोर दिया जा रहा है। दुनिया के कई देशों में यह प्रैक्टिस पहले से चल रही है। उनमें से जापान का शिक्षा तंत्र सबसे अनोखा है। जापान में स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को खूबसूरत बनाने की कला सिखाई जाती है। इसका एक खास हिस्सा है शिनरिन-योकू – जिसका मतलब है 'फॉरेस्ट बाथिंग' या प्रकृति में डूबना।

शिनरिन-योकू क्या है? शिनरिन-योकू जापानी शब्द है, जिसमें 'शिनरिन' का अर्थ जंगल और 'योकू' का अर्थ स्नान या डुबकी। यह कोई साधारण वॉक नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव है। जंगल में घूमना, पेड़ों को छूना, पक्षियों की आवाज सुनना, हवा में सांस लेना और सब कुछ इंद्रियों से महसूस करना। जापान में इसे 1982 से आधिकारिक रूप से मान्यता मिली है। यह तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने का वैज्ञानिक तरीका है।

जापानी स्कूलों में कैसे लागू होता है? जापान के स्कूलों में शिनरिन-योकू को करिकुलम का हिस्सा बनाया गया है। हर हफ्ते या महीने में स्टूडेंट्स को जंगल, पार्क या हरे-भरे इलाके में ले जाया जाता है। वहां कोई किताब नहीं, कोई लेक्चर नहीं होता है। सिर्फ निर्देशित ध्यान, सांस लेने के व्यायाम और प्रकृति अवलोकन करना होता है। शिक्षक बच्चों को सिखाते हैं कि पेड़ों की खुशबू, पत्तियों की सरसराहट और मिट्टी की महक को कैसे महसूस करें। छोटे बच्चे पौधे लगाते हैं, पक्षी देखते हैं, मिट्टी से खेलते हैं। बड़े स्टूडेंट्स मेडिटेशन और जर्नलिंग करते हैं और इसके बाद वे लिखते हैं कि प्रकृति ने उन्हें क्या सिखाया।

वैज्ञानिक लाभ विज्ञान भी शिनरिन-योकू के फायदों की पुष्टि करता है। जापानी रिसर्च के अनुसार:

तनाव हार्मोन कोर्टिसोल 12-15% तक कम होता है।

एकाग्रता और स्मृति में सुधार।

इम्यून सिस्टम मजबूत होता है क्योंकि पेड़ों से निकलने वाले फाइटोनसाइड्स हवा में मौजूद होते हैं।

डिप्रेशन और चिंता में कमी।

रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। स्टूडेंट लाइफ पर असर जापान में स्टूडेंट्स पढ़ाई के दबाव में रहते हैं, लेकिन शिनरिन-योकू उन्हें मानसिक संतुलन देता है। वे खुद को समझते हैं, धैर्य सीखते हैं, सहानुभूति बढ़ती है। प्रकृति से जुड़कर वे जीवन के प्रति आभार महसूस करते हैं, जिसका काफी ज्यादा सकारात्मक परिणाम बच्चों पर देखने को मिलता है।

भारत के लिए सबक भारत में नई शिक्षा नीति भी प्रैक्टिकल और होलिस्टिक लर्निंग की बात करती है। शिनरिन-योकू को अपनाकर हम स्टूडेंट्स को तनावमुक्त, रचनात्मक और संवेदनशील बना सकते हैं। स्कूलों में नेचर वॉक, गार्डनिंग, इको-क्लब शुरू किए जा सकते हैं। शहरों में पार्क या ग्रीन बेल्ट का इस्तेमाल हो सकता है।