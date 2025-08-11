इन राज्यों में 16 अगस्त को रहेगी जन्माष्टमी पर सरकारी छुट्टी, देखें लिस्ट

Janmashtami School Holiday 2025: इस बार जन्माष्टमी शनिवार को पड़ रही है, ऐसे में बच्चों और अभिभावकों के मन में छुट्टियों को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। आइए जानते हैं किन राज्यों में इस दिन छुट्ठी घोषित की गई है।

Janmashtami School Holiday 2025: इस साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त, शनिवार को मनाया जाएगा। देशभर में भक्तगण कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे हैं। मथुरा और वृंदावन जैसे पौराणिक महत्व वाले क्षेत्रों में तो माहौल पहले से ही भक्ति रंग में डूब चुका है। वहीं, बच्चों और माता-पिता के मन में यह सवाल भी तैर रहा है कि क्या इस दिन स्कूल बंद रहेंगे?

इन राज्यों में रहेगी जन्माष्टमी पर सरकारी छुट्टी जन्माष्टमी न सिर्फ उत्तर भारत के राज्यों में बल्कि दक्षिण के कुछ हिस्सों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस साल जिन राज्यों में जन्माष्टमी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा, उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।