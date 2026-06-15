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ICSE 2026: 10वीं रिजल्ट से संतुष्ट नहीं था छात्र, री-इवैल्यूएशन किया गया तो हो गया कमाल

Himanshu Tiwari हिन्दुस्तान
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जमशेदपुर के केएसएमएस के छात्र अचिंत्य गुप्ता ने ICSE 2026 बोर्ड परीक्षा में री-इवैल्यूएशन के बाद शानदार 99% अंक हासिल कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है।

ICSE 2026: 10वीं रिजल्ट से संतुष्ट नहीं था छात्र, री-इवैल्यूएशन किया गया तो हो गया कमाल

जिंदगी में जब आपको अपनी मेहनत और अपनी कलम पर पूरा भरोसा होता है, तो आप किसी भी चुनौती से टकराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि परीक्षा के नतीजे आने के बाद कई छात्र अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होते हैं। मन में एक कसक रह जाती है, लेकिन बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने हक के लिए री-इवैल्यूएशन का रिस्क उठाते हैं। जमशेदपुर के एक बेहद होनहार छात्र ने अपने इसी मजबूत भरोसे के दम पर एक नई मिसाल कायम कर दी है। शहर के जाने-माने केरल समाजम मॉडल स्कूल (केएसएमएस) में 10वीं क्लास के छात्र अचिंत्य गुप्ता ने आईसीएसई 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में शानदार 99 फीसदी अंक हासिल कर सबको चौंका दिया है।

कैसे बदला रिजल्ट का पूरा गणित?

जब आईसीएसई बोर्ड ने पहली बार 2026 के नतीजे घोषित किए थे, तब भी अचिंत्य का प्रदर्शन काफी शानदार था और उन्होंने बेहतरीन नंबर बटोरे थे। लेकिन कहते हैं ना, जो इंसान परफेक्शन की तलाश में होता है, वो आसानी से समझौता नहीं करता। अचिंत्य को इस बात का पूरा यकीन था कि उन्होंने अंग्रेजी के पेपर में जिस तरह से जवाब लिखे हैं, उसके हिसाब से उन्हें और भी बेहतर नंबर मिलने चाहिए थे।

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बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अंग्रेजी विषय के लिए कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन का विकल्प चुना। कई बार छात्रों और उनके माता-पिता के मन में यह डर रहता है कि री-इवैल्यूएशन में कहीं नंबर कट न जाएं। लेकिन अचिंत्य का आत्मविश्वास बिल्कुल अडिग था। जब बोर्ड की तरफ से कॉपियों की दोबारा बारीकी से समीक्षा की गई, तो उनका यह दावा एकदम सच निकला। उनके अंग्रेजी के स्कोर को संशोधित करके सीधा 95 अंक कर दिया गया।

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आईसीएसई में अंग्रेजी के पेपर अचिंत्य ने दी चुनौती

आईसीएसई बोर्ड अपनी कठिन पढ़ाई, बेहतरीन सिलेबस और सख्त मार्किंग के लिए पूरे देश में जाना जाता है। इस बोर्ड में खास तौर पर अंग्रेजी विषय की चेकिंग बहुत सख्त होती है। ग्रामर से लेकर लिटरेचर तक, हर छोटी-बड़ी चीज को बहुत बारीकी से परखा जाता है। ऐसे में अंग्रेजी के पेपर में 95 अंक हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि साइंस या मैथ्स में तो बच्चे 100 में से 100 ले आते हैं, लेकिन लैंग्वेज पेपर्स में टॉप स्कोर करना पसीने छुड़ा देता है। अचिंत्य ने इसी सबसे मुश्किल माने जाने वाले विषय में अपनी मजबूत पकड़ साबित की है।

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अंग्रेजी के अंकों में हुई इस शानदार बढ़ोतरी ने उनके कुल रिजल्ट की तस्वीर ही बदल कर रख दी। इस एक बदलाव के साथ उनका एग्रीगेट स्कोर सीधा 99% के जादुई आंकड़े को छू गया। 10वीं के स्तर पर 99 फीसदी मार्क्स लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे ही यह री-इवैल्यूएशन सामने आया, अचिंत्य के घर पर खुशी की लहर दौड़ गई। माता-पिता की आंखों में अपने बेटे की इस ऐतिहासिक सफलता को देखकर खुशी के आंसू छलक पड़े।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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