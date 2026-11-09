प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलिए, लेकिन कश्मीरियों को… सरकार के क्या लागू किए नियम
जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी रूल्स 2026 अधिसूचित किए। निजी विश्वविद्यालयों में स्थानीय डोमिसाइल उम्मीदवारों को दाखिले, शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर कम से कम 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
जम्मू-कश्मीर में अब निजी विश्वविद्यालयों के दरवाजे खुलेंगे तो उनमें कश्मीर के युवाओं की हिस्सेदारी भी तय होगी। बाहर से आने वाले बड़े शैक्षणिक संस्थान यहां निवेश कर सकेंगे, लेकिन स्थानीय लोगों के हक को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। जम्मू-कश्मीर सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इनके तहत निजी विश्वविद्यालयों में दाखिले के साथ-साथ शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर भी जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल धारकों के लिए कम से कम 25 फीसदी आरक्षण अनिवार्य होगा। सरकार का मकसद साफ है- प्रदेश में उच्च शिक्षा के नए अवसर पैदा हों और उनका सबसे बड़ा फायदा यहां के नौजवानों को मिले।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने 'जम्मू-कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रूल्स, 2026' लागू किए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में अहम कदम बताया है। उनके मुताबिक, नए नियमों से देश और विदेश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों को जम्मू-कश्मीर में आने का मौका मिलेगा। इससे स्थानीय विद्यार्थियों को अपने घर के करीब बेहतर शिक्षा मिल सकेगी और प्रदेश में शोध एवं अकादमिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
निजी यूनिवर्सिटी खोलने की प्रक्रिया होगी आसान
नए नियमों के तहत जम्मू-कश्मीर में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के इच्छुक संस्थानों के प्रस्तावों की शुरुआती जांच 30 दिनों के भीतर की जाएगी। इसका मकसद मंजूरी की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने वाले संस्थानों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
हालांकि, मंजूरी की प्रक्रिया आसान होने का मतलब यह नहीं है कि विश्वविद्यालयों को मनमानी की छूट मिलेगी। इनके कामकाज पर नजर रखने के लिए अलग नियामक व्यवस्था बनाई गई है। यह व्यवस्था विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया, फीस, शैक्षणिक गुणवत्ता और अन्य जरूरी मानकों की निगरानी करेगी।
दाखिले से नौकरी तक स्थानीय युवाओं का 25% हक
नए नियमों का सबसे अहम पहलू स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण है। निजी विश्वविद्यालयों में कम से कम 25 फीसदी सीटें जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखनी होंगी। यही प्रावधान शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों पर भी लागू होगा।
यानी निजी विश्वविद्यालयों के आने से सिर्फ बाहर के विद्यार्थियों और संस्थानों को ही फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए पढ़ाई और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। सरकार की कोशिश है कि उच्च शिक्षा के निजी क्षेत्र में विस्तार के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को भी बराबर का अवसर मिले।
STEM से मेडिकल और लॉ तक के संस्थान होंगे दायरे में
नया नियामक ढांचा कई विषयों में उच्च शिक्षा देने वाले निजी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM), मेडिकल शिक्षा, कानून, बिजनेस स्टडीज और लिबरल आर्ट्स जैसे विषय शामिल हैं।
इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने के इच्छुक विद्यार्थियों को प्रदेश में ही नए शैक्षणिक विकल्प मिल सकेंगे। साथ ही शोध, अकादमिक सहयोग और देश-विदेश के संस्थानों के साथ साझेदारी की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
नियम तोड़े तो लगेगा जुर्माना, डिग्री भी हो सकती है अमान्य
सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की जवाबदेही तय करने के लिए सख्त प्रावधान भी किए हैं। दाखिले में गड़बड़ी, तय सीमा से ज्यादा फीस वसूलने, अमान्य डिग्री जारी करने, पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करने और जरूरी बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मामलों में कार्रवाई की जा सकेगी।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निजी विश्वविद्यालय केवल निवेश और दाखिले तक सीमित न रहें, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का भी पालन करें।
उमर अब्दुल्ला ने जताई बेहतर शिक्षा की उम्मीद
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नए नियमों से प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को जम्मू-कश्मीर आने का अवसर मिलेगा। इससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ शोध सहयोग तथा अकादमिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की स्थापना से स्थानीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख कम करना पड़ेगा। साथ ही जम्मू-कश्मीर उच्च शिक्षा और शोध के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर सकेगा।
मुख्यमंत्री ने इस कानून को विधानसभा से पारित कराने में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू के योगदान की भी सराहना की। निजी विश्वविद्यालय विधेयक इस साल विधानसभा के बजट सत्र में पारित हुआ था। अब नियमों की अधिसूचना के साथ इसे जमीन पर लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव