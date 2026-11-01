कितनी पढ़ी लिखी हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नई नवेली दुल्हन निधि?

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बार फिर वैवाहिक बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने 56 साल की उम्र में दिल्ली में टेलीविजन पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली। यह उनकी दूसरी शादी है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बार फिर वैवाहिक बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने 56 साल की उम्र में दिल्ली में टेलीविजन पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली। यह उनकी दूसरी शादी है। उमर की पहली पत्नी पायल से शादी इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समाप्त हो गई थी। वहीं, 49 वर्षीय निधि की भी यह दूसरी शादी है। श्रीनगर और दिल्ली में आयोजित शादी समारोहों में दोनों परिवारों के सदस्य एवं करीबी रिश्तेदार शामिल हुए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 30 अक्टूबर को एक नई यात्रा शुरू हुई। उन्होंने पोस्ट में निधि को भी टैग किया। इस पोस्ट में दंपति की चार तस्वीरें भी शामिल थीं। सूत्रों ने बताया कि दोनों की शादी शुक्रवार को विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई। चलिए जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला की नई नवेली पत्नी निधि राजदान कौन हैं और वो कितनी पढ़ी-लिखी हैं।

कौन हैं निधि राजदान निधि राजदान भारत की एक जानी-मानी पत्रकार और न्यूज एंकर हैं। उनका ताल्लुक जम्मू-कश्मीर से भी है। निधि राजदान मूल रूप से कश्मीरी पंडित परिवार से हैं और उनका पैतृक निवास बडगाम है। बचपन में वो डॉक्टर बनना चाहती थीं। उनके पिता का नाम महाराज कृष्ण राजदान है। वो भी एक पत्रकार हैं। वो पीटीआई में एडिटर इन चीफ थे। वहीं, उनकी मां का नाम सरला राजदान है। उन्होंने करीब 21 साल तक एनडीटीवी में काम किया और चैनल के चर्चित प्राइम टाइम शो ' लेफ्ट, राइट एंड सेंटर' को होस्ट किया।

पढ़ाई-लिखाई पढ़ाई-लिखाई की बात करें, तो निधि राजदान ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के एपीजे स्कूल शेख सराय से पूरी की। इसके बाद उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज नई दिल्ली से बैचलर्स की डिग्री हासिल की। निधि को बचपन से ही न्यूज और करेंट अफेयर्स का माहौल मिला। इसके चलते उन्होंने भी मीडिया में आने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने पत्रकारिता की फील्ड में आने से पहले बकायदा इसकी पढ़ाई की। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से रेडियो और टीवी जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया।

निधि राजदान का करियर पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एनडीटीवी जॉइन किया और अगले दो दशक तक यहां पर काम करते रहे। बाद में जून 2020 में उन्होंने करीब 21 साल के बाद एनडीटीवी छोड़ दिया। उन्होंने भारतीय राजनीति, विदेश नीति और सामाजिक मुद्दों पर प्रमुखता से रिपोर्टिंग की है।

किताबें लिखीं, मिले कई अवॉर्ड निधि राजदान ने कई किताबें भी लिखी हैं। ‘लेफ्ट, राइट एंड सेंटर : द आइडिया ऑफ इंडिया’, इसमें अहम है। साथ ही उन्हें साल 2009 में रामनाथ गोयनका अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म का अवॉर्ड मिला था। यह अवॉर्ड उन्हें जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था। साथ ही उन्हें इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट (IPI) पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है।

निधि राजदान की दूसरी शादी बता दें कि निधि राजदान की भी दूसरी शादी है। उन्होंने साल 2005 में लेखक नीलेश मिश्रा से शादी की थी। दो साल बाद 2007 में दोनों का तलाक हो गया था।

क्या करती हैं निधि राजदान फिलहाल, निधि IILM यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन (संचार एवं पत्रकारिता विभाग) की निदेशक हैं। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक शो को होस्ट करती हैं। उन्होंने यह जानकारी अपनी एक्स बायो में मेंशन किया है। उन्होंने बायो में डॉग मॉम को भी मेंशन किया है।