लगन से NEET में किया कमाल, 720 में से 700 अंक लाकर जम्मू की जान्हवी ने पाया AIIMS दिल्ली का मुकाम

जम्मू के शास्त्री नगर की जान्हवी बनोत्रा ने NEET UG 2022 में 700/720 अंक पाकर AIR 51 हासिल की। उनकी रणनीति और मेहनत युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है।

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है। हर साल लाखों छात्र छात्राएं इसमें सफलता पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा में जम्मू की होनहार छात्रा जान्हवी बनोत्रा ने 2022 में 700/720 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 51 पाई और देश की शीर्ष 20 महिला उम्मीदवारों में जगह बनाई। वर्तमान में वह AIIMS नई दिल्ली से MBBS की पढ़ाई कर रही हैं।

जान्हवी मूल रूप से जम्मू के शास्त्री नगर से हैं और फिलहाल अपने माता पिता के साथ बेंगलुरु में रहती हैं। उनके पिता चंदरहास बनोत्रा और मां अंबिका बनोत्रा एक शिक्षित पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके नाना लेट बी.के. शर्मा (IFS) और दादा एस.के. रैना (सीनियर एडवोकेट) समाज में प्रतिष्ठित हस्तियां रही हैं।

शैक्षणिक उपलब्धियों की बात करें तो जान्हवी ने 10वीं में 488/500 (2020) और 12वीं में 490/500 (2022) अंक हासिल किए। बचपन से ही वह पढ़ाई में अव्वल रहीं और अपनी मेहनत और लगन से हर परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

NEET की तैयारी का सफर जान्हवी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें छठी कक्षा से ही डॉक्टर बनने का सपना था, क्योंकि उनकी रुचि बायोलॉजी में थी और वे समाज सेवा की ओर भी आकर्षित थीं। उन्होंने गंभीरता से तैयारी की शुरुआत 11वीं से की और कोचिंग ली।