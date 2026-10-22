जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शन का दिखा बड़ा असर; MBBS और BDS इंटर्न्स का स्टाइपेंड दोगुना, अब मिलेंगे 25 हजार रुपये
जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न्स के दोबारा शुरू हुए विरोध-प्रदर्शन के दो दिन बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों का मासिक स्टाइपेंड 12,300 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है।
डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे और अस्पतालों में दिन-रात मरीजों की सेवा में जुटे युवा डॉक्टरों के लिए एक बेहद राहतभरी और बड़ी खबर आई है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य इंटर्नशिप कर रहे एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) छात्रों के मासिक स्टाईपेंड में भारी बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने इंटर्न्स के वजीफे को दोगुने से भी अधिक करते हुए 12,300 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये हर महीने कर दिया है। यह संशोधित स्टाइपेंड 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जिससे प्रदेश के सैकड़ों युवा डॉक्टरों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स (FMG) को भी मिलेगा पूरा फायदा
सरकार द्वारा जारी इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि इसमें विदेशों से मेडिकल की डिग्री पूरी करके भारत में इंटर्नशिप कर रहे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स (FMG) को भी शामिल किया गया है। अब तक एफएमजी छात्र स्टाइपेंड के मामले में असमानता और देरी की शिकायतें करते रहे थे, लेकिन इस नए नोटिफिकेशन के बाद उन्हें भी भारतीय मेडिकल कॉलेजों के छात्रों के समान ही 25,000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा।
2019 के बाद पहली बार हुआ स्टाइपेंड में संशोधन
जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न्स का वजीफा साल 2019 के बाद से संशोधित नहीं हुआ था। बीते सालों में महंगाई, हॉस्टल फीस, खाने-पीने और यात्रा के खर्चों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण पुराने 12,300 रुपये के वजीफे में गुजारा करना छात्रों के लिए बेहद कठिन हो रहा था। जीएमसी रजौरी सहित कई मेडिकल कॉलेजों में छात्र लंबे समय से वजीफा बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
नए संशोधन के बाद इंटर्न्स के स्टाइपेंड में हर महीने 12,700 रुपये की सीधी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पुराने स्टाइपेंड से 100% से भी अधिक का इजाफा है।
स्वास्थ्य व्यवस्था में इंटर्न्स का अहम योगदान
मेडिकल की पढ़ाई के अंतिम चरण में अनिवार्य रूप से की जाने वाली एक साल की इंटर्नशिप के दौरान छात्र अस्पतालों में सीनियर डॉक्टरों की देखरेख में मरीजों का इलाज करते हैं, इमरजेंसी वार्ड संभालते हैं और रात-दिन ड्यूटी निभाते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह निर्णय प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूती देने में युवा मेडिकल प्रोफेशनल्स के बहुमूल्य योगदान और उनकी निष्ठा को पहचान देता है।
लंबे समय से चल रही थी मांग
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न्स लंबे समय से स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और इस में हो रही देरी को लेकर विरोध-प्रदर्शन भी दर्ज करा चुके थे। पुराने 12,300 रुपये के स्टाइपेंड में महंगाई और काम के बोझ के कारण छात्रों को वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब स्टाइपेंड में हुई इस सीधी बढ़ोतरी से एमबीबीएस इंटर्न्स को न केवल आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उनका मनोबल भी काफी बढ़ेगा।
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