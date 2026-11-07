जम्मू-कश्मीर बैंक में PO और बैंकिंग एसोसिएट के 1397 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू, जानें योग्यता

J&K Bank Recruitment 2026: जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और बैंकिंग एसोसिएट के बंपर पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1397 पदों को भरा जाएगा। इ

J&K Bank Recruitment 2026: बैंक में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और बैंकिंग एसोसिएट के बंपर पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1397 पदों को भरा जाएगा। इनमें PO के 343 और बैंकिंग एसोसिएट के 1054 पद शामिल हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आज यानी 7 नवंबर 2026 से ऑनलाउन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2026 है। भर्ती परीक्षा का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से ऑनलाइन किया जाएगा।

किस पद के लिए कितनी वैकेंसी? इस भर्ती में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग-अलग पद निर्धारित किए गए हैं।

पद का नाम- जम्मू-कश्मीर- लद्दाख- कुल पद

प्रोबेशनरी ऑफिसर- 323- 20- 343

बैंकिंग एसोसिएट- 1033- 21- 1054

कुल- 1356- 41- 1397

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा दोनों पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू-कश्मीर या लद्दाख का निवासी होना अनिवार्य है। उम्मीदवार केवल अपने डोमिसाइल वाले क्षेत्र के लिए निर्धारित पदों पर ही आवेदन कर सकेंगे।

आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट नियमानुसार SC/ST उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष, ALC/IB वर्ग को 3 वर्ष और PwBD उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर बैंक के ऐसे पूर्व अप्रेंटिस उम्मीदवार जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, उन्हें आयु सीमा में एक साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। साथ ही बैंकिंग एसोसिएट परीक्षा के अधिकतम अंकों के 2.5 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त अंक भी दिए जाएंगे।

कितना देना होगा आवेदन शुल्क? आवेदन करने वाले सामान्य, ईडब्ल्यूएस और अन्य उम्मीदवारों को पीओ पद के लिए 1200 रुपये और बैंकिंग एसोसिएट के लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इसके अलावा GST भी लागू होगा। वहीं, SC, ST, SEBC और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए PO का आवेदन शुल्क 1000 रुपये और बैंकिंग एसोसिएट का शुल्क 600 रुपये है। इन शुल्कों पर भी GST देना होगा। पूर्व सैनिकों को बैंकिंग एसोसिएट पद के लिए कम शुल्क की सुविधा दी गई है।

ऐसे करें आवेदन 1. सबसे पहले जम्मू-कश्मीर बैंक की आधिकारिक वेबसाइट jkb.bank.in पर जाएं।

2. होमपेज पर Careers सेक्शन में जाएं।

3. अपनी पोस्ट और डोमिसाइल के अनुसार संबंधित भर्ती नोटिफिकेशन चुनें।

4. IBPS के आवेदन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।

5. आवेदन फॉर्म में अपना नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता और कैटेगरी से जुड़ी जानकारी भरें।

6. निर्धारित फॉर्मेट में फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करें।

7. अपनी कैटेगरी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करें।

8. फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियां चेक करने के बाद उसे सबमिट कर दें।

9. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन? बैंकिंग एसोसिएट: इस पद के लिए उम्मीदवारों को 100 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी। इसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO): इस पद के लिए चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। सबसे पहले 100 अंकों की प्रिलिम्स परीक्षा होगी। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को 200 अंकों की ऑब्जेक्टिव और 25 अंकों की डिस्क्रिप्टिव मेंस परीक्षा देनी होगी। मेंस में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

प्रिलिम्स परीक्षा के बाद रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वहीं, मेंस परीक्षा के बाद पदों की संख्या से तीन गुना उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा।

कितनी मिलेगी सैलरी? चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार शुरुआती बेसिक पे दिया जाएगा।

PO: 48480 रुपये प्रतिमाह।

बैंकिंग एसोसिएट: 24050 रुपये प्रतिमाह।