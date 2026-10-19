जामिया में छात्र संघ की बहाली पर कब टूटेगी चुप्पी? कमेटी बनी, अब भी बना है सस्पेंस
दिल्ली स्थित मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने छात्र संघ की बहाली की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करने के लिए सात सदस्यों की कमेटी बनाई है।
जामिया की सड़कों पर छात्र संघ के चुनाव को बहाल कराने को लेकर गूंज है। गेट पर पुलिस का पहरा है। अब यूनिवर्सिटी ने बातचीत की मेज सजाने का एलान किया है। मगर सवाल वहीं खड़ा है जहां 2006 में था। क्या छात्र संघ का बंद दरवाजा कभी खुलेगा? जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करने के लिए सात सदस्यों की कमेटी बनाई है। यह फैसला 18 अक्टूबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया। कमेटी का काम छात्रों की मांगें सुनना होगा। वह उनकी शिकायतों को परखेगी और कैंपस में माहौल सामान्य करने के कदम उठाएगी। यह फैसला वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में हुआ। बैठक में कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद महताब आलम रिजवी मौजूद थे। फैकल्टी के डीन और डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर भी आए। चीफ प्रॉक्टर और हॉस्टल प्रोवोस्ट भी बैठक का हिस्सा बने। पर यूनिवर्सिटी ने कमेटी के सातों सदस्यों के नाम नहीं बताए। बातचीत कब तक चलेगी यह भी साफ नहीं किया गया।
हफ्ते भर से गर्म है कैंपस
आंदोलन अचानक नहीं भड़का। 13 अक्टूबर को तीन छात्रों ने छात्र संघ की बहाली और कैंपस में लोकतंत्र की मांग पर भूख हड़ताल शुरू की थी। इससे कुछ दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 20 दिन के छात्र आंदोलन के बाद अपने छात्र संघ चुनाव का एलान किया था। जामिया के छात्रों को इससे हौसला मिला। 17 अक्टूबर को मामला और गरमाया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारी पुलिस तैनाती के बीच छात्र कैंपस में दाखिल हुए। यह सब उस सुबह के कुछ घंटों बाद हुआ जब भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को तड़के कैंपस से हटाया गया था।
आइसा के गंभीर आरोप
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा का दावा है कि छात्रों को जबरन हटाया गया। संगठन के मुताबिक कुछ छात्रों पर बाद में निलंबन या निष्कासन की कार्रवाई भी हुई। आइसा का यह भी कहना है कि दिन में हुए प्रदर्शन के दौरान कई छात्र हिरासत में लिए गए। बाद में छात्र प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें छोड़ दिया गया। यूनिवर्सिटी के गेट बंद हो चुके थे। छात्र गेट नंबर 7 के पास जमा हो गए और अंदर जाने की मांग करने लगे। आइसा के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का एक हिस्सा बाद में परिसर में घुस गया और वहीं धरने पर बैठ गया।
छात्र क्या मांग रहे हैं
छात्र संगठन की मांगें सीधी हैं। छात्र संघ बहाल हो। चुनाव की तारीख का एलान हो। छात्रों पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस ली जाए। चीफ प्रॉक्टर असद मलिक इस्तीफा दें।
प्रशासन की दलील
एक यूनिवर्सिटी अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि हर विभाग और केंद्र में तीन चुने हुए छात्र प्रतिनिधि पहले से हैं। छात्र अपनी बात उन्हीं के जरिए रख सकते हैं। अधिकारी के मुताबिक प्रशासन छात्र संघ की मांग के खिलाफ नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि प्रक्रिया शुरू करने के लिए अब तक कोई ज्ञापन नहीं दिया गया।
अब आगे क्या
18 अक्टूबर की घोषणा में एक बड़ी बात साफ नहीं है। यह नहीं बताया गया कि कमेटी छात्र संघ की बहाली की प्रक्रिया पर विचार करेगी या नहीं। यह भी नहीं कहा गया कि छात्रों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा होगी या नहीं। छात्र बातचीत के लिए तैयार होंगे या नहीं इस पर भी तस्वीर साफ नहीं है। भूख हड़ताल का असर और पुलिस कार्रवाई के आरोप माहौल को और भारी बना रहे हैं। अब सबकी नजर कमेटी की पहली बैठक पर है। वहां से तय होगा कि यह पहल सचमुच रास्ता खोलेगी या सिर्फ वक्त काटने का तरीका साबित होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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