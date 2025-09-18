Jamia Placement : जामिया के इंजीनियर्स का जलवा, किसी को 18 लाख तो किसी को 16 लाख का पैकेज

Jamia Placement : जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्लेसमेंट सीजन 2026 शानदार साबित हो रहा है। बीटेक छात्र को 18 लाख का पैकेज, जबकि कई और छात्रों को नामी कंपनियों से आकर्षक ऑफर मिले।

Jamia Placement : देश की सबसे चर्चित यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक छात्रों ने कमाल कर दिखाया है। प्लेसमेंट सीजन 2026 में एक बीटेक छात्र को 18 लाख का पैकेज हासिल हुआ है। इसके अलावा कई छात्रा नामी कंपनी में प्लेस हुए हैं। जिस छात्र को 18 लाख का पैकेज मिला है उसे अमेरिकी हेल्थकेयर कंपनी ऑप्टम ने हायर किया है। इस कंपनी में वह छात्र सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के पद पर कार्य करेगा। छात्र को यह अवसर प्री-प्लेसमेंट ऑफर के तहत मिला है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट की मानें तो इसी कड़ी में जामिया के चार और बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग छात्रों को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने चुना है। उन्हें एप्लिकेशन इंजीनियर की पोस्ट पर रखा गया है और हर छात्र को 16 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिला है। वहीं, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के एक छात्र को दिग्गज कंपनी एक्सचेंज ने नौकरी ऑफर की है। इस छात्र को करीब 11.89 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिला है।

इसी तरह, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के तीन छात्रों को सीमेंस ने सिलेक्ट किया है। इनमें दो बीटेक छात्रों को ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के तौर पर 6 लाख रुपये सालाना पैकेज के साथ जॉब ऑफर हुई है, जबकि एक एमटेक छात्र को पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी बनाया गया है, जिसके लिए उसे 9 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिलेगा।