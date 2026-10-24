जामिया यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन के बीच बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन होंगी सभी पढ़ाई
जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) में छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन और नारों से उठे विवाद के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का फैसला किया है।
देश की प्रमुख केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में से एक, दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) से एक बड़ी खबर सामने आई है। परिसर में छात्र संघ की पुनर्बहाली की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे प्रदर्शन और प्रदर्शन के दौरान लगे कथित विवादित नारों के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया है। परिसर में शांति, सुरक्षा और पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने ऑफलाइन कक्षाओं को स्थगित कर पढ़ाई को ऑनलाइन मोड पर शुरू करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक माहौल और छात्रों की सुरक्षा बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए ऑनलाइन मोड में कक्षाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
क्यों चल रहा है छात्रों का प्रदर्शन?
जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्र संघ (JMISU) को मार्च 2006 में भंग कर दिया गया था। लगभग दो दशक से बंद पड़े छात्र संघ को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों ने 12 अक्टूबर से अपना आंदोलन शुरू किया था। प्रदर्शन को और तेज करते हुए छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसके साथ ही छात्र प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर को पद से हटाने की मांग भी कर रहे हैं।
नारों पर उठा विवाद और सफाई
आंदोलन के दौरान मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि प्रदर्शन स्थल पर फ्री कश्मीर के नारे लगाए गए थे, जिससे विवाद गहरा गया। हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्रों और परिसर पहुंचे कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इस तरह के किसी भी नारे लगाए जाने के दावों को सिरे से खारिज किया। मसूद ने बयान जारी कर कहा कि प्रदर्शन के दौरान ऐसा कोई भी नारा नहीं लगाया गया और देश की संप्रभुता के खिलाफ किसी भी विचार का वे कड़ा विरोध करते हैं।
फाउंडेशन डे कार्यक्रम रद्द
कैंपस में बढ़ते तनाव और पिछले दिनों विवादित नारों को लेकर उपजे विवाद के चलते विश्वविद्यालय ने अपने 106वें स्थापना दिवस के कई मुख्य कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों के शैक्षणिक हितों और सुरक्षा की रक्षा करना उनकी पहली प्राथमिकता है।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम और ऑनलाइन कक्षाएं
कैंपस में बढ़ते तनाव और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों के शैक्षणिक नुकसान को रोकने के लिए नियमित कक्षाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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