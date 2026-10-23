20 तंबुओं से शुरू हुआ जामिया, अब दीवारों पर ‘फ्री कश्मीर’ के नारे; 106 साल पुराने इतिहास में क्या है खास?
जामिया मिल्लिया इस्लामिया की दीवारों पर फ्री कश्मीर के नारे लिखे मिले हैं। 1920 में अलीगढ़ के तंबुओं से शुरू हुई यूनिवर्सिटी की नींव कैसे पड़ी थी पढ़िए पूरी कहानी।
बीस तंबू, आजादी की लड़ाई और महात्मा गांधी की एक पुकार... आज से 106 साल पहले इन्हीं तीन चीजों से जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की नींव पड़ी थी। अब उसी कैंपस की दीवारों पर फ्री कश्मीर लिखा मिला है और देश की नजर फिर जामिया पर टिक गई है। दरअसल दिल्ली के जामिया परिसर की दीवारों पर फ्री कश्मीर और फ्री फिलिस्तीन जैसे नारे लिखे मिले हैं। यह सब छात्र संघ की बहाली के आंदोलन के बीच हुआ। प्रशासन और छात्रों की बातचीत नाकाम रही थी और दो दिन पहले ही दीवारें न बिगाड़ने की अपील की गई थी।
मामला यहीं नहीं रुका। गालिब की ऐतिहासिक प्रतिमा पर भी लिखावट की गई। यूनिवर्सिटी ने इसे बेहद दुखद बताया है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक दीवारों पर जेल में बंद शरजील इमाम को छोड़ने की मांग लिखी मिली। आरएसएस, एबीवीपी और कुलपति के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें लिखी गईं। एबीवीपी ने इसे देश विरोधी बताया है और कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट्स में लिखने वालों की पहचान नहीं बताई गई है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलीं तो माहौल गरमा गया।
अब उस इतिहास की बात
इस तमाम पहलुओं के बीच आइए इस विश्वविद्यालय के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। जामिया का मतलब है यूनिवर्सिटी और मिल्लिया का मतलब राष्ट्रीय। नाम ही बता देता है कि इसे किस सोच से बनाया गया था। अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग का आह्वान किया। लोगों से सरकारी स्कूल कॉलेज अदालतें और नौकरियां छोड़ने को कहा गया। इसी पुकार पर मौलाना महमूद हसन, मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खां और डॉ जाकिर हुसैन जैसे नेता आगे आए। 29 अक्टूबर 1920 को शुक्रवार के दिन अलीगढ़ में मौलाना महमूद हसन ने जामिया की बुनियाद का पत्थर रखा। उन्हें शेखुल हिंद कहा जाता था। इसी साल 30 नवंबर को उनका इंतकाल हो गया। यानी नींव रखने के कुछ ही हफ्तों बाद वे दुनिया से चले गए। शुरुआत बहुत छोटी थी। अलीगढ़ में एमएओ कॉलेज के पास लगे बीस तंबुओं से जामिया का सफर शुरू हुआ। हकीम अजमल खां पहले चांसलर बने और मोहम्मद अली वाइस चांसलर।
पैसे की तंगी में मिला गांधी जी का साथ
सरकारी मदद नहीं थी। इसलिए चंदे पर ही सब टिका था। गांधी ने जमनालाल बजाज, घनश्यामदास बिड़ला और मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों को चिट्ठियां लिखकर पैसा जुटाया। जब जामिया पर ताला लगने की नौबत आई तो गांधी ने भीख मांगने तक की बात कही। हकीम अजमल खां ने भी अपनी जेब से जामिया का खर्च उठाया।
अलीगढ़ से दिल्ली तक तय हुआ सफर
1925 में जामिया अलीगढ़ से दिल्ली के करोल बाग आ गई। 1936 में ज्यादातर संस्थान नए परिसर में चले गए जो ओखला में बना। आजादी के बाद भी सफर चलता रहा। 1988 में संसद के कानून से जामिया को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तारीख भी गौर करने लायक है। छह दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को जामिया अपना 106वां स्थापना दिवस मनाएगी। जिस दिन तंबुओं में उसकी नींव पड़ी थी। उस दिन इस विश्वविद्यालय में जलसा जैसा माहौल होता है। ऐसे मौके पर हर साल विश्वविद्यालय में तालीमी मेले का भी आयोजन किया जाता है। रिपोर्ट्स की मानें तो छात्र संघ की बहाली को लेकर चल रहे टकराव और कैंपस में सामान्य स्थिति न होने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने 29 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक होने वाले तालीमी मेले को रद्द कर दिया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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