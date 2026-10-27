जामिया मिलिया इस्लामिया में 8 नवंबर तक चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस, मिड-टर्म परीक्षाएं भी होंगी ऑनलाइन
छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच जामिया मिलिया इस्लामिया ने सभी कोर्सेज की ऑनलाइन कक्षाएं और मिड-टर्म परीक्षाएं 8 नवंबर 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
राजधानी दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) में छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर जारी छात्र विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैंपस में बढ़ते तनाव और लगातार 16वें दिन जारी छात्र विरोध प्रदर्शनों के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
कुलपति प्रो. मजहर आसिफ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यूनिवर्सिटी में 8 नवंबर 2026 तक सभी कोर्सेज की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में ही संचालित की जाएंगी। इसके साथ ही मिड-टर्म सेमेस्टर परीक्षाएं भी ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 8 नवंबर के बाद कैंपस की स्थिति की समीक्षा कर आगे का फैसला लिया जाएगा।
ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं और मिड-टर्म परीक्षाएं
यूनिवर्सिटी में 24 अक्टूबर से ही सुरक्षा कारणों के चलते ऑफलाइन कक्षाओं को बंद कर ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया था। अब इस व्यवस्था को आगामी दिवाली की छुट्टियों तक बढ़ा दिया गया है। दिवाली की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए 8 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है।
आदेश के अनुसार, विभिन्न स्ट्रीम के डीन, विभागाध्यक्ष (HoDs) और निदेशक, परीक्षा नियंत्रक के साथ विचार-विमर्श करके ऑनलाइन मिड-टर्म परीक्षाओं का शेड्यूल और प्रक्रिया तय करेंगे। वहीं, पीएचडी (Ph.D.) रिसर्चरों को अपने गाइड के साथ ऑनलाइन माध्यम से ही अकादमिक काम जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। रजिस्ट्रार ने सभी विभागों को छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी का रिकॉर्ड बनाए रखने का आदेश दिया है।
क्यों चल रहा है छात्रों का आंदोलन?
जामिया के छात्र 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगें हैं कि वर्ष 2006 से भंग पड़े जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स यूनियन (JMISU) की तत्काल बहाली और चुनाव की तारीखों का ऐलान। आंदोलन में शामिल छात्रों पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को वापस लेना। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मियों के व्यवहार की निष्पक्ष जांच कराना।
निलंबन वापस, लेकिन पुलिस बल तैनात
बढ़ते तनाव के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने आंदोलन के दौरान छात्रों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और निलंबन के आदेशों को वापस ले लिया है। साथ ही सुरक्षा गार्डों के व्यवहार की जांच के लिए एक समिति भी गठित की गई है।
वहीं दूसरी ओर, कैंपस में अर्धसैनिक बलों और पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र रेहान खान को विरोध स्थल खाली करने की चेतावनी दी गई है। 8 नवंबर के बाद परिसर की स्थिति की समीक्षा करके ही नियमित ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा।
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