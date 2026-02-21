जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दाखिले शुरू, 30 नए कोर्स शामिल; छात्रों के लिए बड़ा मौका
जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में 2026-27 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गए हैं। इस बार फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई साथ ही नए शहरों में प्रवेश परीक्षा केंद्र भी जोड़े गए हैं।
jamia millia islamia admission 2026-27 : देश की नामी केंद्रीय यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई के विकल्पों को और बड़ा करते हुए 30 नए प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिससे अलग-अलग विषयों में आगे बढ़ने का सपना देख रहे छात्रों को नए रास्ते मिलेंगे। साथ ही, यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन प्रॉस्पेक्टस भी जारी कर दिया है, जिसमें अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्स की पूरी जानकारी दी गई है।
इस बार की सबसे खास बात यह है कि इतने नए कोर्स शुरू होने के बावजूद किसी भी प्रोग्राम की फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का कहना है कि यह फैसला ज्यादा से ज्यादा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है।
अलग-अलग क्षेत्रों को कवर हैं कोर्स
नए शुरू किए गए कोर्स कई अलग-अलग क्षेत्रों को कवर करते हैं। मानविकी, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कानून, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट और व्यावसायिक शिक्षा जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई के नए विकल्प जोड़े गए हैं। विदेशी भाषाओं और संस्कृति में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए बीए ऑनर्स जापानी स्टडीज, जर्मन स्टडीज और उज़्बेक भाषा, साहित्य एवं संस्कृति जैसे कोर्स शुरू किए गए हैं। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे व्यावहारिक विषय को भी शामिल किया गया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
विज्ञान के क्षेत्र में एमएससी बायोसाइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी और बायोफिजिक्स जैसे कोर्स जोड़े गए हैं। समाज और विकास से जुड़े विषयों में एमए सोशल वर्क, एमए एचआरएम और एमए सोशियोलॉजी भी शुरू किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के अनुरूप इन कोर्सों को तैयार किया गया है ताकि पढ़ाई ज्यादा लचीली और उपयोगी बन सके।
तकनीकी क्षेत्र में भी यूनिवर्सिटी के कोर्स का विस्तार
तकनीकी शिक्षा में भी यूनिवर्सिटी ने बड़ा विस्तार किया है। बीटेक रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और मैटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक कोर्स छात्रों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा पर एमएससी रिन्यूएबल एनर्जी भी शुरू किया गया है, जो बदलती दुनिया में ऊर्जा के नए विकल्पों पर ध्यान देता है।
कानून के क्षेत्र में एलएलएम के तीन नए स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ, कॉरपोरेट लॉ और पर्सनल लॉ शुरू किए गए हैं। आर्किटेक्चर के छात्रों के लिए कम्प्यूटेशनल डिजाइन और एआई पर पीजी डिप्लोमा जोड़ा गया है। वहीं होटल मैनेजमेंट, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, लेदर गुड्स और फुटवियर टेक्नोलॉजी जैसे व्यावसायिक कोर्स भी शुरू किए गए हैं, ताकि पढ़ाई सीधे रोजगार से जुड़ सके।
नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस बार चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में मल्टीपल एंट्री मोड लागू किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई के दौरान ब्रेक ले सकते हैं और बाद में फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इससे पढ़ाई का ढांचा ज्यादा लचीला और छात्र अनुकूल हो जाएगा।
दाखिला प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आवेदन को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें सामान्य विश्वविद्यालय प्रोग्राम, सीयूईटी आधारित प्रोग्राम, बीटेक और बीआर्क प्रोग्राम, और नई शिक्षा नीति के तहत मल्टीपल एंट्री प्रोग्राम शामिल हैं। छात्र अपनी योग्यता और पसंद के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
आदेवत 20 फरवरी से शुरू
आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू हो चुकी है। यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षाओं के अलावा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे जेईई मेन, नीट, नाटा, एनसीईटी और सीयूईटी के माध्यम से भी दाखिले होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च रखी गई है। संबंधित परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी छात्रों को दस दिन का अतिरिक्त समय आवेदन के लिए दिया जाएगा।
छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पहले जहां आठ शहरों में परीक्षा होती थी, अब इसे बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। जयपुर, देहरादून और किशनगंज को नए परीक्षा केंद्र के रूप में जोड़ा गया है। इससे दूरदराज के छात्रों को लंबी यात्रा से राहत मिलेगी और ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए यूनिवर्सिटी ने विदेशी छात्रों की फीस में भी कमी की है। सार्क, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के छात्रों के लिए अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से फीस संरचना तय की गई है, ताकि वे आसानी से यहां पढ़ाई के लिए आ सकें।
यूनिवर्सिटी का यह कदम न सिर्फ नए कोर्स जोड़ने तक सीमित है, बल्कि शिक्षा को ज्यादा समावेशी, लचीला और रोजगार केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। नए विषय, आधुनिक तकनीक, और आसान प्रवेश व्यवस्था मिलकर इस सत्र को छात्रों के लिए खास बना रहे हैं।
