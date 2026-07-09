55 लाख रुपये सालाना का जापान ऑफर ठुकराया, नहीं छोड़ा जयपुर; इंजीनियर ने बताई वजह
इंजीनियर ने जापान में 55 लाख रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया और फिर यहीं जयपुर में ही रहकर काम करना ज्यादा उचित समझा। सोशल मीडिया पर इस इंजीनियर की कहानी खूब वायरल हो रही है।
कई भारतीय ऐसे हैं जो आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की पढ़ाई के बाद विदेशों में हाई सैलरी पर जॉब कर रहे हैं। वो शानदार लाइफस्टाइल जी रहे हैं, महंगी गाड़ियों से घूम रहे हैं। लेकिन जयपुर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी थोड़ी अलग है। इंजीनियर ने जापान में 55 लाख रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया और फिर यहीं जयपुर में ही रहकर काम करना ज्यादा उचित समझा। सोशल मीडिया पर इस इंजीनियर की कहानी खूब वायरल हो रही है। इस वायरल स्टोरी पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के तर्क भी दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कि इंजीनियर ने क्यों ठुकराई जापान की हाई सैलरी वाली नौकरी।
फैमिली को दी प्राथमिकता
यह कहानी है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर यशस्वी सोनी की, जिन्होंने अपनी स्टोर लिंक्डइन पर शेयर किया है। इंजीनियर ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि उन्होंने ज्यादा सैलरी से पहले फैमिली, स्थिरता, बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस और रिमोट वर्क को प्राथमिकता दी। उनका दावा है कि जयपुर में रहने के लिए मैंने जापान का 55 लाख रुपये सालाना का इंटरनेशनल जॉब ऑफर ठुकरा दिया।
कई देशों से नौकरी का ऑफर
सोनी ने बताया कि जब उनकी पिछली कंपनी ने उन्हें पुणे शिफ्ट होने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया और नई नौकरी की तलाश शुरू की। इस बार उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं थी। उन्हें साफ पता था कि उन्हें कैसी नौकरी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगले कुछ महीनों में उन्हें कई ऑफर मिले। इनमें लंदन के एक स्टार्टअप से 37 लाख रुपये सालाना की पूरी तरह रिमोट नौकरी, दुबई से 47 लाख रुपये सालाना का ऑफर, जापान से करीब 55 लाख रुपये सालाना का ऑफर और EPAM Anywhere से 29 लाख रुपये सालाना की रिमोट नौकरी शामिल थी।
उन्होंने कहा कि कागजों पर देखें तो जापान का ऑफर सबसे बेहतर था, लेकिन उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, "मैं आखिर अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहता हूं?" सोनी ने बताया कि उनकी पत्नी की नौकरी हाल ही में जयपुर में लगी थी। दोनों ने अपना घर बना लिया था, परिवार भी पास में था और वे शांत व सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने लिखा, "हमने यहां अपनी पसंद की जिंदगी बना ली थी। अपना घर था, परिवार पास था, न ट्रैफिक था और न भागदौड़। हम खुश थे।"
क्यों छोड़ी जापान-दुबई की नौकरी
उनके मुताबिक, जापान जाने का मतलब था सब कुछ फिर से शुरू करना- नया देश, नई भाषा और नई जिंदगी। वहीं, दुबई में टैक्स-फ्री सैलरी मिलने के बावजूद वह उनकी पसंद की लाइफस्टाइल नहीं थी। सोनी ने बताया कि वह EPAM Anywhere का ऑफर स्वीकार करने ही वाले थे, तभी उनकी मौजूदा कंपनी की ओर से संपर्क किया गया। इंटरव्यू के सभी राउंड पूरे होने के बाद उन्होंने लिंक्डइन पर इंटरव्यू लेने वाले एक व्यक्ति को मैसेज कर पूछा कि क्या कंपनी उन्हें नौकरी देने जा रही है, क्योंकि उनके पास एक और ऑफर था जिसका जवाब देना था।
कंपनी से पॉजिटिव जवाब मिलने के बाद उन्होंने जापान, दुबई और EPAM के सभी ऑफर ठुकरा दिए और जयपुर से ही अपनी मौजूदा कंपनी में पूरी तरह रिमोट जॉब जॉइन कर ली। दो साल बाद भी उन्हें लगता है कि उन्होंने सही फैसला लिया। उन्होंने लिखा, "पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी में वही सब कुछ नहीं होता।"
सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ
यशस्वी सोनी की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आई। एक यूजर ने लिखा, “आपका नजरिया बहुत अच्छा लगा। मैंने भी रिमोट वर्क किया है और फिर से ऐसी नौकरी की तलाश में हूं। समय के साथ समझ आया है कि परिवार के साथ रहना, मानसिक शांति कितना महत्वपूर्ण होता है। अपनी कहानी साझा करने के लिए धन्यवाद।”
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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