55 लाख रुपये सालाना का जापान ऑफर ठुकराया, नहीं छोड़ा जयपुर; इंजीनियर ने बताई वजह

इंजीनियर ने जापान में 55 लाख रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया और फिर यहीं जयपुर में ही रहकर काम करना ज्यादा उचित समझा। सोशल मीडिया पर इस इंजीनियर की कहानी खूब वायरल हो रही है।

कई भारतीय ऐसे हैं जो आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की पढ़ाई के बाद विदेशों में हाई सैलरी पर जॉब कर रहे हैं। वो शानदार लाइफस्टाइल जी रहे हैं, महंगी गाड़ियों से घूम रहे हैं। लेकिन जयपुर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी थोड़ी अलग है। इंजीनियर ने जापान में 55 लाख रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया और फिर यहीं जयपुर में ही रहकर काम करना ज्यादा उचित समझा। सोशल मीडिया पर इस इंजीनियर की कहानी खूब वायरल हो रही है। इस वायरल स्टोरी पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के तर्क भी दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कि इंजीनियर ने क्यों ठुकराई जापान की हाई सैलरी वाली नौकरी।

फैमिली को दी प्राथमिकता यह कहानी है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर यशस्वी सोनी की, जिन्होंने अपनी स्टोर लिंक्डइन पर शेयर किया है। इंजीनियर ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि उन्होंने ज्यादा सैलरी से पहले फैमिली, स्थिरता, बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस और रिमोट वर्क को प्राथमिकता दी। उनका दावा है कि जयपुर में रहने के लिए मैंने जापान का 55 लाख रुपये सालाना का इंटरनेशनल जॉब ऑफर ठुकरा दिया।

कई देशों से नौकरी का ऑफर सोनी ने बताया कि जब उनकी पिछली कंपनी ने उन्हें पुणे शिफ्ट होने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया और नई नौकरी की तलाश शुरू की। इस बार उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं थी। उन्हें साफ पता था कि उन्हें कैसी नौकरी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगले कुछ महीनों में उन्हें कई ऑफर मिले। इनमें लंदन के एक स्टार्टअप से 37 लाख रुपये सालाना की पूरी तरह रिमोट नौकरी, दुबई से 47 लाख रुपये सालाना का ऑफर, जापान से करीब 55 लाख रुपये सालाना का ऑफर और EPAM Anywhere से 29 लाख रुपये सालाना की रिमोट नौकरी शामिल थी।

उन्होंने कहा कि कागजों पर देखें तो जापान का ऑफर सबसे बेहतर था, लेकिन उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, "मैं आखिर अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहता हूं?" सोनी ने बताया कि उनकी पत्नी की नौकरी हाल ही में जयपुर में लगी थी। दोनों ने अपना घर बना लिया था, परिवार भी पास में था और वे शांत व सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने लिखा, "हमने यहां अपनी पसंद की जिंदगी बना ली थी। अपना घर था, परिवार पास था, न ट्रैफिक था और न भागदौड़। हम खुश थे।"

क्यों छोड़ी जापान-दुबई की नौकरी उनके मुताबिक, जापान जाने का मतलब था सब कुछ फिर से शुरू करना- नया देश, नई भाषा और नई जिंदगी। वहीं, दुबई में टैक्स-फ्री सैलरी मिलने के बावजूद वह उनकी पसंद की लाइफस्टाइल नहीं थी। सोनी ने बताया कि वह EPAM Anywhere का ऑफर स्वीकार करने ही वाले थे, तभी उनकी मौजूदा कंपनी की ओर से संपर्क किया गया। इंटरव्यू के सभी राउंड पूरे होने के बाद उन्होंने लिंक्डइन पर इंटरव्यू लेने वाले एक व्यक्ति को मैसेज कर पूछा कि क्या कंपनी उन्हें नौकरी देने जा रही है, क्योंकि उनके पास एक और ऑफर था जिसका जवाब देना था।

कंपनी से पॉजिटिव जवाब मिलने के बाद उन्होंने जापान, दुबई और EPAM के सभी ऑफर ठुकरा दिए और जयपुर से ही अपनी मौजूदा कंपनी में पूरी तरह रिमोट जॉब जॉइन कर ली। दो साल बाद भी उन्हें लगता है कि उन्होंने सही फैसला लिया। उन्होंने लिखा, "पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी में वही सब कुछ नहीं होता।"