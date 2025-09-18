जयपुर में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा;नकलबाजों पर शिकंजा कसने की तैयारी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेशभर में 19 से 21 सितंबर तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में इसके लिए करीब 204 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेशभर में 19 से 21 सितंबर तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में इसके लिए करीब 204 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तीन दिनों तक दो पारियों में होने वाली इस परीक्षा में लगभग साढ़े चार लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। जयपुर सिटी में परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतज़ाम किए हैं।

एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर रामेश्वर सिंह ने बताया कि परीक्षा के दौरान रोज़ाना करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थी जयपुर पहुंचेंगे। प्रत्येक पारी में 75 हजार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी बड़ी संख्या में जयपुर आएंगे। ऐसे में शहर की सड़कों और एंट्री प्वाइंट्स पर पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की है। आगरा रोड, टोंक रोड, अजमेर रोड, सीकर रोड और दिल्ली रोड से आने-जाने वाले अभ्यर्थियों व अभिभावकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। सभी मार्गों पर पुलिस की तैनाती के साथ डीसीपी स्तर के अधिकारी लगातार राउंड लेकर व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे।

जयपुर सिटी में बनाए गए सभी 204 परीक्षा केंद्रों पर सख्त जांच व्यवस्था की गई है। प्रत्येक सेंटर पर अलग से पुलिस बल तैनात किया गया है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को सघन चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं परीक्षा को निष्पक्ष और नकलमुक्त कराने के लिए 39 उड़न दस्ते (फ्लाइंग स्क्वॉड) गठित किए गए हैं। ये टीमें लगातार निगरानी रखेंगी और अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर जाकर चेकिंग करेंगी।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि परीक्षा में नकल रोकना और डमी अभ्यर्थियों को पकड़ना उनकी पहली प्राथमिकता है। हर परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ों की गहन जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। पुलिस की विशेष टीमें संदिग्ध अभ्यर्थियों पर खास नजर रखेंगी। किसी भी सेंटर पर संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर तुरंत जांच की जाएगी, ताकि परीक्षा की पारदर्शिता पर कोई सवाल न उठे।

भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्रों को भी कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रांग रूम से परीक्षा केंद्र तक प्रश्नपत्र ले जाने वाले हर वाहन के साथ सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। परीक्षा समाप्त होने के बाद यही टीम प्रश्नपत्रों को दोबारा स्ट्रांग रूम में सुरक्षित जमा कराएगी। स्ट्रांग रूम में भी चौकसी के विशेष इंतज़ाम किए गए हैं।

शहर की मुख्य सड़कों पर तैनात यातायात पुलिस अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। पुलिस की ओर से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे और अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई दिक्कत न आए।

पुलिस प्रशासन का दावा है कि पूरे सिस्टम पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नकल रोकने, डमी कैंडिडेट्स की पहचान करने और परीक्षा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है, ताकि अभ्यर्थी निश्चिंत होकर परीक्षा दे सकें और परीक्षा का परिणाम पूरी तरह पारदर्शी रहे।