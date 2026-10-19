हथकड़ी पहन दिया एग्जाम, MPPSC में लाई 12वीं रैंक, फिर कैदी से डीएसपी बने जैनेंद्र; कमाल की है स्टोरी

जैनेंद्र कुमार निगम, मध्य प्रदेश के भिंड जिले के छोटे से गांव डोंगरपुरा गांव के रहने वाल हैं। वो बेहद ही साधारण किसान परिवार से आते हैं। पिता केशव कुमार निगम किसान हैं और मां कुसुम देवी गृहणी हैं। जैनेंद्र के पिता केशव खुद राज्य सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करना चाहते थे।

मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले जैनेंद्र कुमार निगम की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। उनकी कहानी में वो सबकुछ है जो एक फिल्म को हिट बनाती है। कहानी में संघर्ष है डीएसपी बनने की लेकिन उनके रास्ता बेहद कठिन था। जैनेंद्र कभी परिवारिक रंजिश में जेल की सलाखों के पीछे पहुंते, तो कभी उनकी सेहत ने साथ नहीं दिया। यहां तक एक बार तो उन्होंने एमपीपीसीए की परीक्षा हथकड़ी पहनकर दी। कहानी में और भी कई मोड़ है। एक बार उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया और घर भी जला दिया गया। लेकिन इन सबके बावजूद जैनेंद्र को बस मां को दिया वादा याद रहा कि वह एक दिन DSP बनकर ही वापस लौटेंगे। साल 2024 में वो सभी केस में बरी होते हैं। फिर आता खुशी का लम्हा। एमपीपीएससी परीक्षा में जैनेंद्र ने 12वीं रैंक हासिल की और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) बने। चलिए आज हम आपको उनकी कहानी विस्तार से बताते हैं।

कौन हैं जैनेंद्र कुमार निगम जैनेंद्र कुमार निगम, मध्य प्रदेश के भिंड जिले के छोटे से गांव डोंगरपुरा गांव के रहने वाल हैं। वो बेहद ही साधारण किसान परिवार से आते हैं। पिता केशव कुमार निगम किसान हैं और मां कुसुम देवी गृहणी हैं। जैनेंद्र के पिता केशव खुद राज्य सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करना चाहते थे। तैयारी भी की, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी ने उनसे वो सपना छीन लिया था। उन्होंने अपने अधूरे सपने को बेटे के माध्यम से पूरा करने का संकल्प लिया, जिसे जैनेंद्र ने अपना जुनून बना लिया। लेकिन जैनेंद्र के लिए सफर आसान नहीं था।

जैनेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने बचपन से ही अपने पिता को MPPSC की तैयारी करते देखा था। उनके पिता ने 1996 से 2000 तक लगातार पांच बार MPPSC की मुख्य परीक्षा दी, लेकिन रंजिशवश दर्ज हुए झूठे मुकदमों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वह अपना DSP बनने का सपना पूरा नहीं कर पाए।

झूठे मुकदमे, जेल और भारत यात्रा वहीं, जैनेंद्र के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ 2019 और 2020 में आया, जब उन्हें और उनके परिवार को एक के बाद एक बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 14 अक्टूबर 2019 को रंजिश के चलते जैनेंद्र, उनके भाई और पिता पर फर्जी FIR दर्ज कर उन्हें निर्दोष होते हुए भी जेल भेज दिया गया। जेल से जमानत पर बाहर आने के 5 दिन बाद जैनेंद्र एक अलग छवि बनाने के उद्देश्य से पैदल भारत यात्रा पर निकल गए। वह जम्मू-कश्मीर तक पहुंचे, लेकिन 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगने के कारण वापस घर लौटना पड़ा।

दूसरी बार जेल अप्रैल 2020 में उनके माता-पिता पर जानलेवा हमला हुआ, घर को जला दिया गया और पुलिस ने उल्टे जैनेंद्र व उनके परिवार पर दूसरी फर्जी FIR दर्ज कर उन्हें दोबारा जेल भेज दिया। उन्हीं दिनों वे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। जैनेंद्र ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा (MPPSC) का फॉर्म भरा था। जब उनक प्रीलिम्स होना था, तो वे जेल में थे। एग्जाम वाले दिन कुछ पुलिसकर्मियों ने हथकड़ी पहनाकर उन्हें एग्जाम सेंटर ले गए थे। उनके एक हाथ में हथकड़ी थी और दूसरे में पेन था। एग्जाम सेंटर पर सभी की निगाहें जैनेंद्र को घूर रही थीं।

नहीं मानी हार, शुरू की तैयारी 8 जनवरी 2021 को जेल से बाहर आने के बाद जैनेंद्र ने DSP बनने का पक्का मन बना लिया और इंदौर आकर तैयारी शुरू की। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। मई 2021 में उनके ऊपर हत्या के प्रयास (धारा 307) की झूठी FIR दर्ज की गई, जबकि वह हॉस्टल के CCTV कैमरे के सामने इंदौर में थे। इसके बाद जून 2021 में उन्हीं लोगों द्वारा उनके परिवार का एक्सिडेंट करवा दिया गया, जिसमें उनके भाई के पैर और मां की कमर की हड्डियां टूट गई। दोनों को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।

एक्सीडेंट के बाद, जब हालात बेकाबू थे, जैनेंद्र भी पूरी तरह टूट चुके थे। दिल्ली में उन्होंने अपनी मां का हाथ थामा और कसम खाई कि चाहे जमीन-आसमान एक क्यों न करना पड़े, वे DSP बनकर ही लौटेंगे। यह पल उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

पहले प्रयास में बने नायब तहसीलदार इसके बाद जैनेंद्र ने अपने सपने को पूरा करने के भरसक प्रयास किए और पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंदौर में रहकर लगातार तैयारी करते हुए जैनेंद्र ने पहले प्रयास में MPPSC 2020 की परीक्षा पास कर नायब तहसीलदार के पद पर कब्जा जमाया। पर अभी तक परिवार वालों का सपना पूरा नहीं हुआ था। 2021 में और ज्यादा मेहनत की पर अंतिम चयन नहीं हुआ।