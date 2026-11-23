जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र अभिरूप चटर्जी ने किया कमाल, हासिल की गूगल पीएचडी फेलोशिप 2026
जादवपुर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस छात्र अभिरूप चटर्जी ने इतिहास रच दिया है। भारत से चुने गए मात्र 3 छात्रों में शामिल अभिरूप की पूरी पीएचडी (PhD) का खर्च अब दिग्गज कंपनी गूगल उठाएगी!
अगर आपकी लगन सच्ची हो और रिसर्च में नया करने का जुनून हो, तो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भी आपकी प्रतिभा को सलाम करती हैं। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रिसर्च छात्र अभिरूप चटर्जी ने एक ऐसी ही ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने उन्हें अपनी प्रतिष्ठित गूगल PhD फेलोशिप के लिए चुना है। इसके तहत अब अभिरूप की पीएचडी की पढ़ाई और रिसर्च से जुड़ा सारा खर्च गूगल उठाएगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी के इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी स्टूडेंट ने यह गौरव प्राप्त किया है।
भारत से चुने गए सिर्फ 3 छात्रों में बनाया स्थान
गूगल द्वारा साल 2009 से दुनिया भर के होनहार रिसर्चरों को प्रोत्साहित करने के लिए यह विशेष फेलोशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हर साल दुनिया भर से लगभग 150 प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स का चयन कर उनके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फेलोशिप दी जाती है। इस साल पूरे भारत से केवल 3 स्टूडेंट्स को यह प्रतिष्ठित अवसर प्राप्त हुआ है, जिनमें अभिरूप चटर्जी का नाम शामिल है। इस खबर के सामने आते ही पूरी यूनिवर्सिटी में खुशी की लहर दौड़ गई है।
शांतिनिकेतन से शुरू हुई पढ़ाई और AI पर कर रहे हैं रिसर्च
अभिरूप ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा शांतिनिकेतन के पाठभवन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग में दाखिला लिया और यहीं से बी.टेक (B.Tech) और एम.टेक (M.Tech) की डिग्रियां हासिल करने के बाद पीएचडी रिसर्च काम शुरू किया।
अभिरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में बहुत जरूरी रिसर्च कर रहे हैं। उनकी रिसर्च गाइड और डिपार्टमेंट की प्रमुख प्रोफेसर सुष्मिता घोष ने बताया कि अभिरूप एआई के विभिन्न फाउंडेशन मॉडल तैयार कर डीप लर्निंग आर्किटेक्चर और मल्टीमोडल लर्निंग की नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। उनकी यह रिसर्च हेल्थकेयर और जियोस्पेशल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, जहां सटीक और भरोसेमंद AI सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
शिक्षकों और यूनिवर्सिटी ने जताई खुशी
अभिरूप की रिसर्च सुपरवाइजर सुष्मिता घोष ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि इस फेलोशिप से उनके रिसर्च काम को नई स्पीड मिलेगी और यह कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए बेहद गर्व का पल है। वहीं, यूनिवर्सिटी के प्रो-वाइस-चांसलर अमिताव दत्ता ने कहा कि यह सफलता संस्थान की रिसर्च क्षमता को दिखाती है और इससे अन्य छात्र भी रिसर्च व इनोवेशन के क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित होंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
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