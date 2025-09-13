JAC Madarsa Board Result OUT : जैक मदरसा बोर्ड मध्यमा, वस्तानिया फोकानिया-मौलवी का रिजल्ट जारी

झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मध्यमा, वस्तानिया, फोकानिया और मौलवी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी www.jacresults.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रोल कोड व रोल नंबर डालकर परिणाम देखा जा सकता है। जारी परिणाम के अनुसार मध्यमा में 98.20 प्रतिशत, वस्तानिया में 98.78 प्रतिशत, फोकानिया में 98.78 प्रतिशत और मौलवी में 99.58 प्रतिशत अभ्यर्थी सफल हुए हैं।

बता दें कि बीते एक जुलाई से आठ जुलाई तक मध्यमा, वस्तानिया, फोकानिया और मौलवी की परीक्षा आयोजित की गयी थी। परिक्षा परिणाम के अनुसार मौलवी में जहां 79 प्रतिशत अभ्यर्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, वहीं फोकानिया में 51 प्रतिशत, मध्यमा में 34 प्रतिशत और वस्तानिया में महज नौ प्रतिशत अभ्यर्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीण हुए हैं। मौलवी की परीक्षा के लिए निबंधित 1850 में 1811, फोकानिया के लिए निबंधित 4279 में 4190, वस्तानिया के लिए 7892 में 7731 और मध्यमा के लिए निबंधित 5286 अभ्यर्थियों में से 4738 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।