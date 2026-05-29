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BTech : JAC दिल्ली काउंसलिंग 4 राउंड में, JEE Main स्कोर से दाखिला, नहीं चाहिए 12वीं में 75 फीसदी मार्क्स

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली
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JAC Delhi Counselling 2026: जॉइंट एडमिशन कमिटी, दिल्ली ( जैक दिल्ली ) जेईई मेन स्कोर के जरिए बीटेक व अन्य कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 12वीं में 75 फीसदी मार्क्स की जरूरत नहीं है।

BTech : JAC दिल्ली काउंसलिंग 4 राउंड में, JEE Main स्कोर से दाखिला, नहीं चाहिए 12वीं में 75 फीसदी मार्क्स

JAC Delhi BTech Counselling 2026 DTU, NSUT, IIIT Delhi IGDTUW : दिल्ली में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए संयुक्त प्रवेश परामर्श समिति (जेएसी) दिल्ली-2026 ने बीटेक और बीआर्क पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के अधीन संचालित प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी नौ जून तक ऑनलाइन पंजीकरण, शुल्क भुगतान और विकल्प भरने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया के तहत नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय फॉर वूमेन, इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय में प्रवेश दिए जाएंगे। jacdelhi.admissions.nic.in पर जाकर अभ्यर्थी नामांकन कर सकते हैं।

चार राउंड में काउंसलिंग होगी

पांचों संस्थान दिल्ली सरकार के अधीन हैं, इसलिए यहां पर दाखिला के लिए 85 फीसदी सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। जबकि 15 फीसदी सीटें दिल्ली के बाहर के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। एडमिशन के चार राउंड पर दाखिला होगा। सीटें बचने पर आगे काउंसलिंग रखी जाएगी।

जेईई पेपर-1 के स्कोर पर बीटेक और जेईई पेपर-2 के स्कोर पर बीआर्क में दाखिले होंगे। पहले राउंड के लिए मिड जून में सीटें अलॉट होंगी।

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7855 सीटें

7855 सीटों पर दाखिला होगा, जिसमें 90 सीटें बैचलर्स इन आर्किटेक्चर के लिए होंगी।

फीस क्या है

आवेदन के लिए 1500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यह शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यमों जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से जमा किया जा सकेगा। अधिक जानकारी के लिए helpdesk.jacdelhi2026@nsut.ac.in पर जाकर अभ्यर्थी मेल कर सकते हैं।

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क्या है पात्रता शर्तें, नहीं चाहिए JOSAA की तरह 12वीं में 75 फीसदी मार्क्स

IIIT दिल्ली के लिए चाहिए 12वीं 70 फीसदी मार्क्स

पांच विषयों (जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स शामिल हैं) में कुल मिलाकर 70% अंक, और CBSE बोर्ड या उसके समकक्ष बोर्ड से कक्षा 12वीं मैथ्स में 70% अंक।

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NSUT, DTU, IGDTUW, DSEU के लिए क्या है पात्रता

एनएसयूटी, डीटीयू, आईजीडीटीयूडब्ल्यू, डीएसईयू द्वारा पेश किए जाने वाले B.Tech. प्रोग्राम और IGDTUW में Dual Degree B.Tech. (MAE) + MBA।

जो उम्मीदवार पीसीएम में कुल मिलाकर 60% या उससे ज़्यादा अंक हासिल करता है, और जिसने 12वीं लेवल पर इंग्लिश को एक विषय के तौर पर पास किया हो, और जिसके पास जेईई मेन पेपर 1 रैंक हो, वह B.Tech. प्रोग्राम में एडमिशन के लिए योग्य होगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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