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JAC Class 12th Result 2026: जैक बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 कब आएगा, jacresults.com पर देख सकेंगे अपना स्कोरकार्ड?

Apr 20, 2026 01:19 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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JAC Board Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) के इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के लाखों परीक्षार्थियों का लंबा इंतजार अब खत्म होने को है। मार्कशीट चेक करने के लिए रोल कोड व रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

JAC Class 12th Result 2026: जैक बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 कब आएगा, jacresults.com पर देख सकेंगे अपना स्कोरकार्ड?

Jharkhand Board JAC Class 12th Result 2026, jacresults.com Date: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) के इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के लाखों परीक्षार्थियों का लंबा इंतजार अब खत्म होने को है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और बोर्ड के सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, जैक जल्द ही साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के नतीजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक सटीक तारीख का ऐलान नहीं किया है। JAC 12th Result 2026 Live Updates

झारखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं फरवरी महीने में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थीं। तब से ही छात्र अपनी मेहनत का फल देखने के लिए उत्सुक हैं। जैक के सचिव और अधिकारियों की ओर से संकेत मिले हैं कि कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है और अब पोर्टल पर डेटा अपलोड करने की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। इस बार छात्र अपना स्कोरकार्ड न केवल आधिकारिक पोर्टल पर, बल्कि लाइव हिन्दुस्तान (livehindustan.com) जैसी वेबसाइटों पर भी चेक कर पाएंगे, जहां रिजल्ट का अलर्ट पाने के लिए अभी से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

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रिजल्ट की घोषणा और आधिकारिक वेबसाइट

झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया जाएगा। इसके तुरंत बाद, रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर एक्टिव कर दिया जाएगा। छात्र इन वेबसाइट्स पर अपना परिणाम देख सकेंगे:

jacresults.com

jac.jharkhand.gov.in

jac.nic.in

जैसे ही नतीजे घोषित होंगे, भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट थोड़ी धीमी हो सकती है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य बनाए रखें और कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें।

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अपना स्कोरकार्ड कैसे चेक करें? (आसान स्टेप्स)

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

सबसे पहले जैक की आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाएं।

होमपेज पर अपनी 12वीं स्ट्रीम के अनुसार लिंक (जैसे— 'JAC 12th Annual Intermediate Examination Result 2026') पर क्लिक करें।

अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करना होगा।

'सबमिट' बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

अपने भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें या डिजिटल कॉपी सेव कर लें।

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क्या एक साथ आएगा तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट?

आमतौर पर झारखंड बोर्ड पहले साइंस स्ट्रीम का परिणाम जारी करता है, जिसके कुछ दिनों बाद कॉमर्स और आर्ट्स के नतीजे आते हैं। हालांकि, इस बार चर्चा है कि बोर्ड तीनों ही स्ट्रीम के परिणाम एक साथ या बहुत कम अंतराल पर जारी कर सकता है ताकि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के एडमिशन में देरी न हो।

डिजिटल मार्कशीट और डिजीलॉकर की सुविधा

इंटरनेट पर जारी होने वाला परिणाम केवल तत्काल सूचना के लिए होता है। छात्र अपनी ओरिजनल मार्कशीट अपने संबंधित स्कूलों से प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, छात्र डिजीलॉकर (DigiLocker) के माध्यम से भी अपनी डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जो हर जगह मान्य होता है।

झारखंड बोर्ड 12वीं की परीक्षा में इस साल राज्यभर से करीब 3.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बोर्ड का प्रयास है कि इस बार रिजल्ट पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहे और समय पर जारी हो। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणा के लिए जैक की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और किसी भी अपुष्ट जानकारी या फर्जी लिंक से सावधान रहें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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