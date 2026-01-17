JAC 10th Admit Card 2026 : झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, jac.jharkhand.gov.in से करें डाउनलोड

संक्षेप: JAC Class 10th Admit Card 2026 : झारखंड बोर्ड की दसवीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी jac.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

JAC Class 10th Admit Card 2026 , Jharkhand Board Exam 10th Admit Card : झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने झारखंड बोर्ड की दसवीं परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है, उनके प्रवेश पत्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। हालांकि, छात्र स्वयं एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, बल्कि यह जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। झारखंड बोर्ड कक्षा 10 एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए स्कूल अधिकारियों को परिषद की आधिकारिक वेबसाइट jacexamportal.in या jac.jharkhand.gov.in पर जाना होगा। यहां स्कूल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर एडमिट कार्ड प्राप्त किए जा सकते हैं।

स्कूल स्तर पर होगा एडमिट कार्ड का वितरण एडमिट कार्ड जारी होने के बाद स्कूल प्रबंधन को प्रत्येक एडमिट कार्ड पर स्कूल की मुहर या सील लगानी होगी। इसके साथ ही प्रिंसिपल के हस्ताक्षर भी अनिवार्य रूप से किए जाएंगे। इन औपचारिकताओं के बाद ही एडमिट कार्ड छात्रों को वितरित किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिना स्कूल की मुहर और प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर वाले एडमिट कार्ड मान्य नहीं माने जाएंगे। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड प्राप्त करते समय इन सभी बातों की जांच अवश्य कर लें।

परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य JAC कक्षा 10 एडमिट कार्ड 2026 परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। किसी भी छात्र को बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा के दौरान सख्त निगरानी और पहचान प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एडमिट कार्ड में छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, परीक्षा की तिथि, विषयवार कार्यक्रम, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, साथ ही परीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

एडमिट कार्ड में गलती होने पर क्या करें यदि किसी छात्र के एडमिट कार्ड में नाम, जन्मतिथि, विषय या परीक्षा केंद्र से संबंधित कोई त्रुटि पाई जाती है, तो तुरंत अपने स्कूल प्रशासन को सूचित करना चाहिए। स्कूल स्तर से ही बोर्ड को जानकारी भेजकर सुधार कराया जा सकता है। परीक्षा के दिन किसी भी तरह की गलती परेशानी का कारण बन सकती है।

JAC कक्षा 10 एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के स्टेप्स झारखंड बोर्ड ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया को सरल रखा है। स्कूल अधिकारी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं -

स्टेप 1: झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

स्टेप 2: सेकेंडरी एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3: स्कूल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें

स्टेप 4: एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट निकालें