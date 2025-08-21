JAC Chandigarh BTech counselling 2025: चंडीगढ़ बी.टेक काउंसलिंग स्पॉट राउंड-2 के लिए चाॅइस फिलिंग शुरू, देखें शेड्यूल

JAC Chandigarh BTech counselling 2025: जेएसी चंडीगढ़ की ओर से बी.टेक एडमिशन के लिए स्पॉट राउंड-2 काउंसलिंग के लिए चाॅइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चाॅइस फिलिंग करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त 2025 तक निर्धारित की गई है।

JAC Chandigarh BTech counselling 2025: संयुक्त प्रवेश समिति (JAC), चंडीगढ़ की ओर से बी.टेक एडमिशन के लिए स्पॉट राउंड-2 काउंसलिंग के लिए चाॅइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूआईईटी पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सहित पांच भाग लेने वाले संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट jacchd.admissions.nic.in पर ऑनलाइन चाॅइस फिलिंग करनी होगी। चाॅइस फिलिंग करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है।

इस काउंसलिंग राउंड में सिर्फ वे उम्मीदवार जो जेईई मेन 2025 परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वे ही भाग लेने के पात्र हैं। इस प्रक्रिया में मॉक अलॉटमेंट, सीट लॉकिंग और उसके बाद के अलॉटमेंट राउंड भी शामिल हैं। छात्रों के लिए पिछले साल की कट-ऑफ और पर्सनल प्राथमिकता के आधार पर अपनी प्रिफरेंस समझदारी से भरना महत्वपूर्ण है, ताकि उनके एडमिशन के अवसर अधिकतम मिल सकें।

जेएसी चंडीगढ़ काउंसलिंग 2025 शेड्यूल- स्पॉट राउंड-2: 1. चाॅइस फिलिंग- 21 अगस्त से 22 अगस्त 2025

2. चाॅइस लाॅकिंग- 21 अगस्त से 22 अगस्त 2025

3. सीट अलॉटमेंट रिजल्ट- 23 अगस्त 2025

4. फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन- 25 अगस्त 2025

JAC Chandigarh BTech counselling 2025: JAC चंडीगढ़ बीटेक 2025 काउंसलिंग के लिए कैसे प्रिफरेंस कैसे भरें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट jacchd.admissions.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक “Second SPOT Round Participation Fee Submission and Choice Filling” पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा।

4. अब आप अपनी कॉलेज और कोर्सेज की प्रिफरेंस को भरना होगा।

5. अब आप अपनी चाॅइस को चेक कीजिए और सबमिट कर दीजिए।

6. अब आप भविष्य के लिए अपनी चाॅइस फिलिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।