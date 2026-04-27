JAC Board 12th Result 2026 LIVE: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, लाखों छात्र कर रहे इंतजार

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JAC Board 12th Result 2026 Live Updates: अगर आपने भी इस साल झारखंड बोर्ड से जेएसी 12वीं की परीक्षा दी है तो अब राहत की सांस लेने का वक्त एकदम करीब आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स और बोर्ड के अंदरूनी सूत्रों की मानें तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) इसी हफ्ते किसी भी पल 12वीं बोर्ड परीक्षा (आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स) के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। इस साल तकरीबन 3 लाख 75 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है। ये परीक्षाएं 3 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक चली थीं। अब नतीजों की बारी है। झारखंड बोर्ड 12वीं परीक्षा के नतीजों के पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ... लाइव हिन्दुस्तान पर आसानी से पाएं अपना रिजल्ट अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही रिजल्ट जारी हो आपको मैसेज के जरिए आपका रिजल्ट हासिल हो तो आप लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर रिजल्ट आसानी से पा सकते हैं।

यहां देखें लिंक JAC झारखंड 12वीं साइंस इंटर रिजल्ट 2026 JAC झारखंड 12वीं कॉमर्स इंटर रिजल्ट 2026 JAC झारखंड 12वीं आर्ट्स इंटर रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें झारखंड बोर्ट 12वीं का रिजल्ट स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं सबसे पहले आपको झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए jac.jharkhand.gov.in या jacresults.com ओपन करें। यही वे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप सुरक्षित और सही रिजल्ट देख सकते हैं। स्टेप 2: रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचने के बाद आपको “JAC 12वीं रिजल्ट 2026” का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप रिजल्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। स्टेप 3: लॉगिन डिटेल दर्ज करें अब आपके सामने एक लॉगिन विंडो खुलेगी। यहां आपको अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करना होगा। यह जानकारी आपके एडमिट कार्ड पर दी गई होती है, इसलिए पहले से तैयार रखें। स्टेप 4: सबमिट कर देखें रिजल्ट रोल नंबर और रोल कोड भरने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा, जिसमें आपके विषयवार अंक भी शामिल होंगे। स्टेप 5: मार्कशीट डाउनलोड करें रिजल्ट देखने के बाद अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें। यह आगे एडमिशन या अन्य कामों में काम आएगा।

27 Apr 2026, 08:12:31 AM IST JAC Board 12th Result 2026 Live Updates: जैक 12वीं परिणाम: ऐसे करें आसानी से रिजल्ट चेक JAC Board 12th Result 2026 Live Updates: जैक 12वीं परिणाम छात्र कई तरीकों से देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी नतीजे आधिकारिक वेबसाइट जैक रिजल्ट्स डॉट कॉम और जैक डॉट झारखंड डॉट गव डॉट इन पर चेक किए जा सकते हैं। इसके अलावा छात्र एसएमएस सेवा और DigiLocker के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं, जिससे उन्हें इंटरनेट धीमा होने पर भी आसानी रहती है।

27 Apr 2026, 07:46:32 AM IST JAC Board 12th Result 2026 Live Updates: स्क्रूटनी के बाद क्या बदल सकती है डिवीजन? JAC Board 12th Result 2026 Live Updates: जैक 12वीं परिणाम में यदि स्क्रूटनी के बाद किसी छात्र के अंक बढ़ते हैं, तो उसकी डिवीजन भी बदल सकती है। बोर्ड द्वारा स्क्रूटनी के दौरान कॉपियों की दोबारा जांच की जाती है, जिसमें जोड़ की गलती, बिना जांचे उत्तर या अंक दर्ज करने में त्रुटियां सुधारी जाती हैं। ऐसे में यदि कुल अंक बढ़ जाते हैं, तो छात्र की फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डिवीजन की स्थिति बेहतर हो सकती है।

27 Apr 2026, 07:41:55 AM IST JAC Board 12th Result 2026 Live Updates: 3.75 लाख छात्रों को रिजल्ट का इंतजार JAC Board 12th Result 2026 Live Updates: झारखंड में इस साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित JAC 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में करीब 3.75 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था और अब सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तय कार्यक्रम के अनुसार थ्योरी परीक्षाएं 3 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 24 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच संपन्न हुई थीं, जिसके बाद से छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।

27 Apr 2026, 07:30:01 AM IST jac board 12th result 2026 live updates: नंबरों से असंतुष्ट छात्र ऐसे करा सकेंगे स्क्रूटनी jac board 12th result 2026 live updates: JAC 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे बोर्ड के जरिए रीचेकिंग या स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया जून 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होने की उम्मीद है, जहां छात्र ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रति विषय 750 रुपये शुल्क देकर आवेदन कर पाएंगे। स्क्रूटनी के दौरान बोर्ड कॉपियों में टोटलिंग की गलती, बिना जांचे उत्तर और अंकों की एंट्री में त्रुटियों की जांच करेगा, और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संशोधित अंक जारी किए जाएंगे।