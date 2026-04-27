JAC Board 12th Result 2026 LIVE: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, लाखों छात्र कर रहे इंतजार

27 Apr 2026, 08:12:31 AM IST
JAC Board 12th Result 2026 Live Updates: जैक 12वीं परिणाम: ऐसे करें आसानी से रिजल्ट चेक
JAC Board 12th Result 2026 Live Updates: जैक 12वीं परिणाम छात्र कई तरीकों से देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी नतीजे आधिकारिक वेबसाइट जैक रिजल्ट्स डॉट कॉम और जैक डॉट झारखंड डॉट गव डॉट इन पर चेक किए जा सकते हैं। इसके अलावा छात्र एसएमएस सेवा और DigiLocker के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं, जिससे उन्हें इंटरनेट धीमा होने पर भी आसानी रहती है।
27 Apr 2026, 07:46:32 AM IST
JAC Board 12th Result 2026 Live Updates: स्क्रूटनी के बाद क्या बदल सकती है डिवीजन?
JAC Board 12th Result 2026 Live Updates: जैक 12वीं परिणाम में यदि स्क्रूटनी के बाद किसी छात्र के अंक बढ़ते हैं, तो उसकी डिवीजन भी बदल सकती है। बोर्ड द्वारा स्क्रूटनी के दौरान कॉपियों की दोबारा जांच की जाती है, जिसमें जोड़ की गलती, बिना जांचे उत्तर या अंक दर्ज करने में त्रुटियां सुधारी जाती हैं। ऐसे में यदि कुल अंक बढ़ जाते हैं, तो छात्र की फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डिवीजन की स्थिति बेहतर हो सकती है।
27 Apr 2026, 07:41:55 AM IST
JAC Board 12th Result 2026 Live Updates: 3.75 लाख छात्रों को रिजल्ट का इंतजार
JAC Board 12th Result 2026 Live Updates: झारखंड में इस साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित JAC 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में करीब 3.75 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था और अब सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तय कार्यक्रम के अनुसार थ्योरी परीक्षाएं 3 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 24 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच संपन्न हुई थीं, जिसके बाद से छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।
27 Apr 2026, 07:30:01 AM IST
jac board 12th result 2026 live updates: नंबरों से असंतुष्ट छात्र ऐसे करा सकेंगे स्क्रूटनी
jac board 12th result 2026 live updates: JAC 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे बोर्ड के जरिए रीचेकिंग या स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया जून 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होने की उम्मीद है, जहां छात्र ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रति विषय 750 रुपये शुल्क देकर आवेदन कर पाएंगे। स्क्रूटनी के दौरान बोर्ड कॉपियों में टोटलिंग की गलती, बिना जांचे उत्तर और अंकों की एंट्री में त्रुटियों की जांच करेगा, और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संशोधित अंक जारी किए जाएंगे।
27 Apr 2026, 07:19:10 AM IST
jac board 12th result 2026 live updates: टॉपर्स पर रहेंगी सबकी निगाहें
jac board 12th result 2026 live updates: हर साल की तरह इस बार भी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में कौन बाज़ी मारता है। क्या इस बार भी लड़कियां, लड़कों को पछाड़ते हुए टॉपर्स की लिस्ट में अपना दबदबा बनाएंगी? ये सब कुछ आपको इसी लाइव ब्लॉग में सबसे पहले जानने को मिलेगा। जैसे ही बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, हम टॉपर्स के नाम, उनका पासिंग परसेंटेज और ज़िलेवार आंकड़े सीधे आप तक पहुंचाएंगे।