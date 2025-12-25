JAC 9th 11th Exam : झारखंड बोर्ड जैक 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के पंजीकरण पर संकट

संक्षेप: झारखंड के सरकारी स्कूलों के नौवीं और 11वीं के छात्र-छात्राओं के रजिस्ट्रेशन पर संकट मंडरा रहा है। शिक्षा विभाग के अलग-अलग कोषांगों में सामंजस्य नहीं है। इसमें छात्र पिस रहे हैं।

झारखंड के सरकारी स्कूलों के नौवीं और 11वीं के छात्र-छात्राओं के रजिस्ट्रेशन पर संकट मंडरा रहा है। स्कूलों में 28 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है। यह अवकाश पांच जनवरी तक चलेगा। ऐसे में 11वीं और नौवीं का रजिस्ट्रेशन प्रभावित होगा। 11वीं के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि दो जनवरी, जबकि नौवीं के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि पांच जनवरी तक है। ऐसे में छात्र-छात्राओं का रजिस्ट्रेशन तय समय सीमा पर कैसे संभव होगा इस पर किसी के पास जवाब नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

11वीं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 18 दिसंबर से, जबकि नौवीं का 19 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। पांच दिनों तक रजिस्ट्रेशन हो सका है। अब स्कूलों का संचालन दो दिन होना है और उसके बाद शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा। शीतकालीन अवकाश पहले से ही तय था। ऐसे में कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड शैक्षिक अनुशंधान व प्रशिक्षण परिषद् के बीच आपस में सामंजस्य नहीं है। जब एक साल पहले ही स्कूलों की अवकाश तालिका जारी हो जाती है। स्कूल बंद होना निर्धारित हो जाता है तो ऐसे में उस बीच रजिस्ट्रेशन की तिथि रखना न्यायोजित नहीं है।