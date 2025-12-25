JAC 9th 11th Exam : झारखंड बोर्ड जैक 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के पंजीकरण पर संकट

Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़JAC 9th and 11th Exam: Jharkhand Board JAC faces crisis regarding registration of 9th and 11th class students
Dec 25, 2025 06:32 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, रांची
झारखंड के सरकारी स्कूलों के नौवीं और 11वीं के छात्र-छात्राओं के रजिस्ट्रेशन पर संकट मंडरा रहा है। स्कूलों में 28 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है। यह अवकाश पांच जनवरी तक चलेगा। ऐसे में 11वीं और नौवीं का रजिस्ट्रेशन प्रभावित होगा। 11वीं के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि दो जनवरी, जबकि नौवीं के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि पांच जनवरी तक है। ऐसे में छात्र-छात्राओं का रजिस्ट्रेशन तय समय सीमा पर कैसे संभव होगा इस पर किसी के पास जवाब नहीं है।

11वीं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 18 दिसंबर से, जबकि नौवीं का 19 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। पांच दिनों तक रजिस्ट्रेशन हो सका है। अब स्कूलों का संचालन दो दिन होना है और उसके बाद शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा। शीतकालीन अवकाश पहले से ही तय था। ऐसे में कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड शैक्षिक अनुशंधान व प्रशिक्षण परिषद् के बीच आपस में सामंजस्य नहीं है। जब एक साल पहले ही स्कूलों की अवकाश तालिका जारी हो जाती है। स्कूल बंद होना निर्धारित हो जाता है तो ऐसे में उस बीच रजिस्ट्रेशन की तिथि रखना न्यायोजित नहीं है।

स्कूल के शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं कि वे शीतकालीन अवकाश में छुट्टी पर रहे या फिर स्कूल खोल कर नौवीं और 11वीं के छात्र-छात्राओं का रजिस्ट्रेशन कराएं। अवकाश अवघि में भी अगर स्कूल खोलते हैं तो क्या छात्र-छात्रा आएंगे इस पर भी सवाल है। वहीं, बाद में अगर जैक की ओर से रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई जाती भी है तो शिक्षकों का अवकाश भी खत्म हो जाएगा। नौवीं में करीब पांच लाख और 11वीं में 3.50 लाख छात्र-छात्राओं का रजिस्ट्रेशन होना है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Jac Jac Exam jac board
