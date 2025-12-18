JAC 9th 11th Exam : जैक 9वीं व 11वीं परीक्षा फरवरी अंतिम सप्ताह में, रजिस्ट्रेशन आज से

संक्षेप: JAC 9th 11th Exam 2026: झारखंड में फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में नौवीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा होगी। 11वीं की रजिस्ट्रेशन व आवेदन की प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू हो रही है जो दो जनवरी 2026 तक चलेगी।

JAC 9th 11th Exam 2026: झारखंड में फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में नौवीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा होगी। इसका आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) करेगा। 11वीं की रजिस्ट्रेशन व आवेदन की प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू हो रही है जो दो जनवरी 2026 तक चलेगी। विलंब शुल्क के साथ तीन से नौ जनवरी तक रजिस्ट्रेशन फॉम भरे जाएंगे। वहीं, नौवीं की अगले एक-दो दिनों में आवेदन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्र-छात्राएं 2027 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल होंगे। काउंसिल ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। जैक की ओर से नौवीं और 11वीं की परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जानी है। ये परीक्षाएं मैट्रिक और इंटर परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी। मैट्रिक की 17 फरवरी को और इंटर की 23 फरवरी को परीक्षा खत्म हो रही है। मैट्रिक के परीक्षा केंद्रों पर नौवीं की और इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्रों पर 11वीं की परीक्षा होनी है। इसके लिए इसी सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नौवीं में करीब पांच लाख और 11वीं में तीन लाख से अधिक छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे।

मार्च के दूसरे सप्ताह में आठवीं की परीक्षा मैट्रिक-इंटरमीडिएट और नौवीं-11वीं की परीक्षा के बाद आठवीं बोर्ड की परीक्षा होगी। मार्च के दूसरे सप्ताह में आठवीं बोर्ड की परीक्षा लिये जाने की संभावना है। पहले सप्ताह में होली का त्योहार है। ऐसे में परीक्षा का आयोजन होली के बाद हो सकेगी।