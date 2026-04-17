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JAC 8th Result : झारखंड 8वीं रिजल्ट में 93.31 प्रतिशत पास, देखें किस जिले में कितने पास

Apr 17, 2026 01:13 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने गुरुवार को आठवीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इसमें 93.31 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा बीते दो मार्च को आयोजित की गई थी, जिसमें राज्यभर से कुल 5,16,168 परीक्षार्थी शामिल हुए थे।

JAC 8th Result : झारखंड 8वीं रिजल्ट में 93.31 प्रतिशत पास, देखें किस जिले में कितने पास

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने गुरुवार को आठवीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इसमें 93.31 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा बीते दो मार्च को आयोजित की गई थी, जिसमें राज्यभर से कुल 5,16,168 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। कुल 4,81,647 छात्र-छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है। परीक्षा परिणाम में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है। सफल होने वालों में छात्राओं का प्रतिशत 93.70 (2,52,359 छात्राएं) रहा, जबकि 92.89 प्रतिशत (2,30,288 छात्र) सफल हुए। जिलावार प्रदर्शन में रांची जिला 96.80 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद कोडरमा 96.64 प्रतिशत के साथ दूसरे और हजारीबाग 96.47 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं, खूंटी जिले का प्रदर्शन सबसे कम 86.27 प्रतिशत रहा, जबकि जामताड़ा में सफलता का प्रतिशत 89.47 दर्ज किया गया।

परिणाम जारी करने के अवसर पर जैक के अध्यक्ष डॉ. नटवा हांसदा ने सभी सफल छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए उनके सुखद शैक्षणिक भविष्य की कामना की। असफल रहे विद्यार्थियों को निराश होने के बजाय आगामी अवसरों का लाभ उठाने और बेहतर तैयारी के साथ प्रयास करने के लिए प्रेरित किया।

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एक ही साल में दूसरे से पहले स्थान पर पहुंची रांची

झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित 8वीं की बोर्ड परीक्षा के घोषित परिणाम में रांची जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। जिले ने 96.8 प्रतिशत उत्तीर्णता दर दर्ज कर एक नई उपलब्धि अपने नाम की है। पिछले वर्ष रांची जिला दूसरे स्थान पर था, लेकिन इस बार बेहतर रणनीति और समन्वित प्रयासों के बल पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सफलता का श्रेय जिला प्रशासन की ओर से संचालित प्रोजेक्ट टीम को दिया जा रहा है, जिसने पूरे जिले में योजनाबद्ध तरीके से शैक्षणिक सुधार के लिए काम किया।

टीम ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें कीं, जिनका सीधा असर परीक्षा परिणाम पर देखने को मिला। प्रोजेक्ट टीम ने सबसे पहले छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया, ताकि पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे। इसके अलावा जनवरी माह में सभी छात्रों के लिए प्री-बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई, जिससे उन्हें वास्तविक परीक्षा का अनुभव मिल सके।

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परीक्षा परिणामों के विश्लेषण के आधार पर कमजोर छात्रों की पहचान की गई और उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया गया, जिससे उनकी कमजोरियों को दूर किया जा सके। बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों को बेहतर तैयारी के लिए तीन पूर्व अभ्यास परीक्षाएं और एक पूर्ण मॉक टेस्ट भी कराया गया। इन प्रयासों से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ा और वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके।

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जिलावार परिणाम (प्रतिशत में)

रांची 96.80

कोडरमा 96.64

हजारीबाग96.47

गोड्डा 95.17

गुमला 90.33

लोहरदगा 90.19

सिमडेगा 90.40

खूंटी 86.27

गिरिडीह 92.54

धनबाद 94.35

चतरा 93.61

बोकारो 93.93

रामगढ़ 94.92

पलामू 94.91

गढ़वा 93.83

लातेहार 92.13

दुमका 93.52

देवघर 91.83

साहिबगंज 90.46

पाकुड़ 90.80

जामताड़ा 89.47

पू.सिंहभूम 93.58

प.सिंहभूम 90.84

सरायकेला 94.19

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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