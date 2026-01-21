Hindustan Hindi News
JAC 8th 9th 11th Exam dates : झारखंड जैक बोर्ड 8वीं, 9वीं और 11वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, जानें पास होने का नियम

JAC 8th 9th 11th Exam dates : झारखंड जैक बोर्ड 8वीं, 9वीं और 11वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, जानें पास होने का नियम

जैक ने आठवीं, नौवीं और 11वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। 24 फरवरी को आठवीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं, 25-27 फरवरी को 11वीं की और 28 फरवरी एवं एक मार्च को नौवीं कक्षा की परीक्षाएं ली जाएंगी।

Jan 21, 2026 07:00 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो।, रांची
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने आठवीं, नौवीं और 11वीं कक्षा की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। जारी शेड्यूल के अनुसार, 24 फरवरी को आठवीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं, 25-27 फरवरी को 11वीं की और 28 फरवरी एवं एक मार्च को नौवीं कक्षा की परीक्षाएं ली जाएंगी। सभी परीक्षाएं ओएमआर शीट पर ली जाएंगी।

आठवीं बोर्ड की परीक्षा 24 फरवरी को पहली पाली में हिंदी, अंग्रेजी और अतिरिक्त भाषा विषय में से किसी एक विषय की होगी। वहीं, दूसरी पाली में गणित, विज्ञान सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ओएमआर शीट पर ली जाने वाली ये परीक्षाएं 50-50 अंकों की होंगी। एक सौ अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। 14 फरवरी से जैक की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। वहीं, आंतरिक मूल्यांकन के अंक 26 फरवरी से 10 मार्च तक अपलोड कर दिए जाएंगे।

9वीं की परीक्षा 28 फरवरी व एक मार्च को

नौवीं कक्षा की परीक्षाएं 28 फरवरी एवं एक मार्च को आयोजित की जाएंगी। इसमें पांच अनिवार्य विषयों की परीक्षा होगी। इसमें भाषा-एक, भाषा-दो, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए पांच विषयों में से चार विषयों में पास करना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में प्रत्येक विषय से 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे और 10 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा।

16 फरवरी से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा

11वीं कक्षा की परीक्षा 25 से 27 फरवरी तक बोर्ड की ओर से आयोजित की जाएगी। इसमें पांच विषयों की परीक्षा होगी। इसमें से चार में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रत्येक विषय में 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और विषयवार 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन प्लस टू स्कूल और महाविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। 16 फरवरी से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।

