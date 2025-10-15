JAC 8th, 9th, 11th Exam : जैक ही लेगा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा, 2026 से होगा ये बड़ा बदलाव

संक्षेप: JAC 8th 9th 11th Exam: झारखंड में आठवीं, नौवीं और 11वीं की परीक्षा जेसीईआरटी नहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही लेगा। 2026 में यह परीक्षा ओएमआर शीट में नहीं, बल्कि लिखित होगी।

झारखंड में आठवीं, नौवीं और 11वीं की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही लेगा। 2026 में यह परीक्षा ओएमआर शीट में नहीं, बल्कि लिखित होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जैक की बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पिछले दिनों जेसीईआरटी से परीक्षा कराने की चर्चा चल रही थी। जैक र्ड की बैठक में सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। सदस्यों ने हवाला दिया कि जैक की नियमावली 2001 के अनुसार वोट संबंधी परीक्षा का अधिकार जैक को ही है। किसी दूसरी संस्था को परीक्षा नहीं लेनी चाहिए।

बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद जैक अध्यक्ष डॉ नटवा हांसदा समेत सभी सदस्य सीएम से मिलने प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। मुख्यमंत्री के समक्ष यह बात रखी गई तो उन्होंने भी इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने जैक से पूछा कि जब हर परीक्षा जैक लेता है तो आठवीं, नौवीं और 11वीं की परीक्षा लेने में क्या दिक्कत आ रही है। मुख्य सचिव के माध्यम से शिक्षा सचिव से बात कराई गई। इसके बाद स्पष्ट हुआ कि जैक के एक पदाधिकारी ने वर्कलोड की बात कर ऐसा प्रस्ताव दिया था। पूर्व की भांति ही जैक से परीक्षा लिए जाने का निर्देश दिया गया।

बैठक में शामिल थे :विधायक मथुरा महतो, नागेन्द्र, आलोक सोरेन, जैक सदस्य डॉ. प्रसाद पासवान, अजय कुमार गुप्ता, मो.सिराजुद्दीन, अरुण महतो, मो. अली अराफात आदि थे।