JAC 8th 9th 11th 12th Exam dates : झारखंड जैक बोर्ड 12वीं 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा तिथि बदली
झारखंड में नगर निकाय चुनाव को देखते हुए इंटरमीडिएट के साथ-साथ आठवीं, नौवीं और 11वीं की परीक्षा की तिथि बदल दी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने इसे री-शिड्यूल कर दिया है।
झारखंड में नगर निकाय चुनाव को देखते हुए इंटरमीडिएट के साथ-साथ आठवीं, नौवीं और 11वीं की परीक्षा की तिथि बदल दी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने इसे री-शिड्यूल कर दिया है। गौरतलब है कि 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में 23 फरवरी को निर्धारित इंटरमीडिएट हिन्दी-बी की परीक्षा उस दिन स्थगित कर दी गई है। अब इंटरमीडिएट की हिन्दी-बी की परीक्षा 24 फरवरी को निर्धारित पाली और केंद्रों में होगी।
वहीं, आठवीं बोर्ड की परीक्षा अब दो मार्च को होगी। पूर्व में यह परीक्षा 24 फरवरी को निर्धारित थी। वहीं, 11वीं की परीक्षाएं 25, 26 और 28 फरवरी को होगी। पहले ये परीक्षाएं 25 से 27 फरवरी को होनी थी। 27 फरवरी को नगर निकाय चुनाव की मतगणना होनी है। ऐसे में उस दिन परीक्षा लेने में समस्या हो सकती है। इसलिए परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नौवीं की परीक्षा होली के बाद छह-सात मार्च को होगी। यह परीक्षा पहले 28 फरवरी और दो मार्च को होनी थी।
नगर निकाय चुनाव की वजह से बदला गया शिड्यूल
निकाय चुनाव की घोषणा 27 जनवरी को हुई थी। 23 को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना की तिथि तय की गई थी। जैक ने नवंबर में ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी थी, जिसमें तीन से 23 फरवरी तक परीक्षाएं होनी थीं। चुनाव की घोषणा के पूर्व ही जैक ने आठवीं, नौवीं व 11वीं का शिड्यूल भी जारी किया था। जैक का आरोप था कि परीक्षाएं पूर्व निर्धारित हैं, इसके बाद भी चुनाव की घोषणा की गई। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग का तर्क था कि जैक से शिड्यूल मांगने के बाद देर से दिया गया। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद जैक से परीक्षा की तिथि आई।
आठवीं, नौवीं और 11वीं कक्षा की सभी परीक्षाएं ओएमआर शीट पर ली जाएंगी। आठवीं बोर्ड की परीक्षा 50-50 अंकों की होंगी। एक सौ अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा।
9वीं परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए पांच विषयों में से चार विषयों में पास करना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में प्रत्येक विषय से 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे और 10 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा।
11वीं कक्षा की परीक्षा पांच विषयों की परीक्षा होगी। इसमें से चार में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रत्येक विषय में 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और विषयवार 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन प्लस टू स्कूल और महाविद्यालय स्तर पर किया जाएगा।
