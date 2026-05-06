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JAC 12th Result 2026 OUT, Link: जैक झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट jacresults.com पर जारी, लिंक

May 06, 2026 02:52 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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JAC 12th Result 2026 OUT: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक बोर्ड) ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी जैक बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

JAC 12th Result 2026 OUT, Link: जैक झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट jacresults.com पर जारी, लिंक

jacresults JAC 12th Result 2026 (OUT) Direct Link: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक बोर्ड) ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। JAC 12th Result 2026 Linkपरीक्षार्थी जैक बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर भी आसानी से चेक कर सकते हैं। विद्यार्थी अपना रिजल्ट DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का आयोजन 3 फरवरी से 24 फरवरी 2026 तक किया गया था। JAC 12th Result 2026 Live Updates

कहां-कहां देख सकते हैं जैक 12वीं का रिजल्ट

जब झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होगा तो सबसे पहले इन वेबसाइट्स पर देख पाएंगे-

jacresults.com

jac.jharkhand.gov.in

jacportal.in

results.jacportal.in

ये भी पढ़ें:झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स रिजल्ट 2026 जारी, यहां Roll Number से करें चेक

उमंग ऐप से जैक झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट कैसे चेक करें

जैक बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 स्टूडेंट्स उमंग ऐप के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं-

प्ले स्टोर से उमंग (UMANG) ऐप डाउनलोड करें।

मोबाइल नंबर की सहायता से पंजीकरण करें।

सर्च बार में ‘JAC Board’ टाइप करें।

इसके बाद 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

लॉगिन विंडो में रोल नंबर (और स्कूल कोड, यदि पूछा जाए) दर्ज करें।

सबमिट पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

ये भी पढ़ें:झारखंड बोर्ड 12वीं में कम नंबर आने पर न हों परेशान, ऐसे बचाएं अपना साल

पास होने के लिए कितने अंक हैं जरूरी

झारखंड बोर्ड के नियमों के मुताबिक, इंटरमीडिएट की परीक्षा में सफल होने के लिए एक न्यूनतम मानक तय किया गया है। यदि आप भी इस साल परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो इन पासिंग क्राइटेरिया को ध्यान से समझें। प्रत्येक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत (33%) अंक प्राप्त करने होंगे। केवल विषयों में ही नहीं, बल्कि 'पास' सर्टिफिकेट पाने के लिए आपका कुल एग्रीगेट स्कोर भी कम से कम 33 प्रतिशत होना अनिवार्य है। जिन विषयों में प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की गई थी, उनमें छात्रों को लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना होगा। यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंक लाने से चूक जाता है, तो बोर्ड उसे अपनी स्थिति सुधारने के लिए ‘कंपार्टमेंट परीक्षा’ में बैठने का अवसर प्रदान करता है।

ग्रेडिंग सिस्टम को समझें

झारखंड बोर्ड रिजल्ट के साथ-साथ ग्रेडिंग सिस्टम भी जारी करता है। 80% से ऊपर अंक लाने वाले छात्रों को 'A+' ग्रेड (डिस्टिंक्शन) दिया जाता है, जबकि 60% से 80% के बीच अंक लाने वाले छात्रों को प्रथम श्रेणी (फर्स्ट डिविजन) में रखा जाता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
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