JAC 12th Result 2026 LIVE: कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट, 3.75 लाख छात्रों का इंतजार खत्म

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28 Apr 2026, 06:48:46 AM IST JAC 12th Result 2026 LIVE: JAC 12वीं में फेल होने पर क्या करें? जानें सप्लीमेंट्री और दोबारा परीक्षा के नियम JAC 12वीं परीक्षा में अगर कोई छात्र एक या दो विषयों में फेल हो जाता है, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प होता है, जिसमें वे उन्हीं विषयों की दोबारा परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। वहीं, अगर कोई छात्र दो से अधिक विषयों में फेल होता है, तो उसे अगले साल पूरी परीक्षा फिर से देनी होगी, जिसे वह रेगुलर या प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में दे सकता है। इसलिए छात्रों को अपने परिणाम के अनुसार सही विकल्प चुनकर आगे की तैयारी करनी चाहिए।

28 Apr 2026, 06:06:22 AM IST JAC 12th Result 2026 LIVE: साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स पहले? जानें कब आएंगे नतीजे झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट को लेकर छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के नतीजे एक साथ जारी होंगे या अलग-अलग। आमतौर पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) सभी स्ट्रीम के रिजल्ट लगभग एक ही समय के आसपास जारी करता है, हालांकि इनमें कुछ मिनट या घंटों का अंतर हो सकता है। रिजल्ट जारी करने की सटीक तारीख और समय की पुष्टि केवल बोर्ड के आधिकारिक नोटिस के जरिए ही होती है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।