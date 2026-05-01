JAC 12th Result 2026 Live: कब आएगा झारखंड जैक बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, jacresults.com पर कर सकेंगे चेक

JAC 12th Result 2026 Live Updates

Fri, 01 May 2026 07:58 AM IST

JAC 12th Result 2026 Live Updates , jac.jharkhand.gov.in : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) बहुत जल्द जैक बोर्ड 12वीं का परिणाम घोषित करने वाला है। नतीजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेरिट लिस्ट फाइनल की जा रही है। जैक बोर्ड 12वीं साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाकर अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यार्थी अपना रिजल्ट DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाकर भी चेक कर सकेंगे। नतीजे देखने के लिए उन्हें अपना रोल नंबर और रोल कोड डालना होगा। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि बोर्ड पहले कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट जारी करेगा और फिर बाद में आर्ट्स का परिणाम जारी करेगा या फिर तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ कर देगा। बता दें इस साल कक्षा बारहवीं की परीक्षा 03 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच आयोजित कराई गई थी। जैक 10वीं से पहले 8वीं 9वीं और 11वीं का रिजल्ट भी जारी कर चुका है। JAC Jharkhand Board 12th Result 2026: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें स्टेप 1- सबसे पहले jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2- होमपेज पर “JAC 12th Result 2026” (Science / Arts / Commerce) के लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- अब अपना Roll Code और Roll Number दर्ज करें। स्टेप 4- फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें। स्टेप 5- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टेप 6- रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

1 May 2026, 07:58:29 AM IST JAC 12th Result 2026 LIVE: JAC 12वीं में फेल होने पर क्या करें? जानें सप्लीमेंट्री और दोबारा परीक्षा के नियम JAC 12th Result 2026 LIVE: JAC 12वीं परीक्षा में अगर कोई छात्र एक या दो विषयों में फेल हो जाता है, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प होता है, जिसमें वे उन्हीं विषयों की दोबारा परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। वहीं, अगर कोई छात्र दो से अधिक विषयों में फेल होता है, तो उसे अगले साल पूरी परीक्षा फिर से देनी होगी, जिसे वह रेगुलर या प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में दे सकता है। इसलिए छात्रों को अपने परिणाम के अनुसार सही विकल्प चुनकर आगे की तैयारी करनी चाहिए।

1 May 2026, 07:58:29 AM IST JAC 12th Result 2026 Live: DigiLocker के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट JAC 12th Result 2026 Live: DigiLocker के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट चरण 1: DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाएं। चरण 2: होमपेज पर, JAC 12th Result 2026 डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक करें। चरण 3: लॉग इन करने के लिए अपनी जानकारी डालें और सबमिट करें। चरण 4: स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अपने रिजल्ट को देखें। चरण 5: अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।