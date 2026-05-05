JAC 12th Result 2026 Live: jacresults.com पर जल्द जारी होगा झारखंड जैक बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक

jac 12th result

Tue, 05 May 2026 02:21 PM IST

5 May 2026, 02:21:36 PM IST JAC 12th Result 2026 Live: कहां-कहां देख सकते हैं जैक 12वीं का रिजल्ट JAC 12th Result 2026 Live: कहां-कहां देख सकते हैं जैक 12वीं का रिजल्ट जब झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होगा तो सबसे पहले इन वेबसाइट्स पर देख पाएंगे- jacresults.com jac.jharkhand.gov.in jacportal.in results.jacportal.in

5 May 2026, 01:36:18 PM IST JAC 12th Result 2026 Live: इस लिंक से तुरंत चेक करें 12वीं का रिजल्ट JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना परिणाम आसानी से चेक कर सकेंगे। इसके लिए jacresults.nic.in और jac.jharkhand.gov.in जैसे ऑफिशियल लिंक उपलब्ध रहेंगे, जहां छात्र अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करते समय सही जानकारी दर्ज करना जरूरी है, ताकि बिना किसी परेशानी के मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई दे सके। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और किसी भी अनऑफिशियल लिंक या अफवाहों से दूर रहें।

5 May 2026, 01:36:18 PM IST JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें स्टेप 1- सबसे पहले jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2- होमपेज पर “JAC 12th Result 2026” (Science / Arts / Commerce) के लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- अब अपना Roll Code और Roll Number दर्ज करें। स्टेप 4- फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें। स्टेप 5- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टेप 6- रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।