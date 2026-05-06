JAC 12th Result 2026 Live: jacresults.com पर जारी होने वाला है झारखंड जैक बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, यूं कर सकेंगे चेक

JAC 12th Result 2026 Live

Wed, 06 May 2026 11:17 AM IST

6 May 2026, 11:17:15 AM IST JAC 12th Result 2026 Live: ग्रेडिंग सिस्टम को समझें JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड रिजल्ट के साथ-साथ ग्रेडिंग सिस्टम भी जारी करता है। 80% से ऊपर अंक लाने वाले छात्रों को 'A+' ग्रेड (डिस्टिंक्शन) दिया जाता है, जबकि 60% से 80% के बीच अंक लाने वाले छात्रों को प्रथम श्रेणी (फर्स्ट डिविजन) में रखा जाता है।

6 May 2026, 10:45:27 AM IST JAC 12th Result 2026 Live: जैक 12वीं रिजल्ट में पास होने के लिए कितने अंक हैं जरूरी JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड के नियमों के मुताबिक, इंटरमीडिएट की परीक्षा में सफल होने के लिए एक न्यूनतम मानक तय किया गया है। यदि आप भी इस साल परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो इन पासिंग क्राइटेरिया को ध्यान से समझें। प्रत्येक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत (33%) अंक प्राप्त करने होंगे। केवल विषयों में ही नहीं, बल्कि 'पास' सर्टिफिकेट पाने के लिए आपका कुल एग्रीगेट स्कोर भी कम से कम 33 प्रतिशत होना अनिवार्य है। जिन विषयों में प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की गई थी, उनमें छात्रों को लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना होगा। यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंक लाने से चूक जाता है, तो बोर्ड उसे अपनी स्थिति सुधारने के लिए ‘कंपार्टमेंट परीक्षा’ में बैठने का अवसर प्रदान करता है।

6 May 2026, 10:43:28 AM IST JAC 12th Result 2026 Live: DigiLocker के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट JAC 12th Result 2026 Live: DigiLocker के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट चरण 1: DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाएं। चरण 2: होमपेज पर, JAC 12th Result 2026 डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक करें। चरण 3: लॉग इन करने के लिए अपनी जानकारी डालें और सबमिट करें। चरण 4: स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अपने रिजल्ट को देखें। चरण 5: अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।

6 May 2026, 10:43:28 AM IST JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें स्टेप 1- सबसे पहले jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2- होमपेज पर “JAC 12th Result 2026” (Science / Arts / Commerce) के लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- अब अपना Roll Code और Roll Number दर्ज करें। स्टेप 4- फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें। स्टेप 5- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टेप 6- रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

6 May 2026, 10:43:28 AM IST JAC 12th Result 2026 Live: इस लिंक से तुरंत चेक करें 12वीं का रिजल्ट JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना परिणाम आसानी से चेक कर सकेंगे। इसके लिए jacresults.nic.in और jac.jharkhand.gov.in जैसे ऑफिशियल लिंक उपलब्ध रहेंगे, जहां छात्र अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करते समय सही जानकारी दर्ज करना जरूरी है, ताकि बिना किसी परेशानी के मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई दे सके। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और किसी भी अनऑफिशियल लिंक या अफवाहों से दूर रहें।