JAC 12th Result 2026 LIVE: झारखंड जैक बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, jacresults.com पर कर सकेंगे चेक

jac 12th result

Fri, 24 Apr 2026 11:04 AM IST

JAC 12th Result 2026 LIVE : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) बहुत जल्द जैक बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है। 10वीं का रिजल्ट जारी करने के बाद अब बोर्ड का पूरा फोकस 12वीं का रिजल्ट जल्द से जल्द तैयार करने पर है। कुछेक दिनों में जैक बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित होने के पूरे आसार हैं। विद्यार्थी अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। विद्यार्थी अपना रिजल्ट DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाकर भी चेक कर सकेंगे। नतीजे देखने के लिए उन्हें अपना रोल नंबर और रोल कोड डालना होगा। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि बोर्ड पहले कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट जारी करेगा और फिर बाद में आर्ट्स का परिणाम जारी करेगा या फिर तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ कर देगा। रिपोर्ट्स की मानें तो रिजल्ट इसी वीक जारी किया जा सकता है। बता दें इस साल कक्षा बारहवीं की परीक्षा 03 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच आयोजित कराई गई थी। जैक 10वीं से पहले 8वीं 9वीं और 11वीं का रिजल्ट भी जारी कर चुका है। झारखंड बोर्ड (कॉमर्स) : 12 वीं 2026 का रिजल्ट झारखंड बोर्ड (साइंस) : 12 वीं 2026 का रिजल्ट झारखंड बोर्ड (आर्ट्स) : 12 वीं 2026 का रिजल्ट JAC Jharkhand Board 12th Result 2026: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें स्टेप 1- सबसे पहले jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2- होमपेज पर “JAC 12th Result 2026” (Science / Arts / Commerce) के लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- अब अपना Roll Code और Roll Number दर्ज करें। स्टेप 4- फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें। स्टेप 5- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टेप 6- रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

24 Apr 2026, 11:04:38 AM IST JAC 12th Result 2026 Live: क्या है JAC बोर्ड की ग्रेस मार्क्स पॉलिसी? JAC 12th Result 2026 Live: JAC बोर्ड छात्रों को पास होने में मदद करने के लिए ग्रेस मार्क्स पॉलिसी का पालन करता है। यह नियम इन छात्रों पर लागू होता है: अगर कोई छात्र किसी एक विषय में 6 फीसदी से कम अंकों से फेल हो जाता है। अगर कोई छात्र दो विषयों में, प्रत्येक में 3 फीसदी से कम अंकों से फेल हो जाता है। अगर उच्च श्रेणी (Higher Division) प्राप्त करने के लिए 6 परसेंट या उससे कम अंकों की कमी रह जाती है।

24 Apr 2026, 11:04:38 AM IST JAC 12th Result 2026 Live: जैक बोर्ड 12वीं रिजल्ट इन वेबसाइट्स पर करें चेक JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। छात्र jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर और रोल कोड की मदद से रिजल्ट देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा DigiLocker पर मार्कशीट चेक कर सकते हैं।

24 Apr 2026, 11:04:38 AM IST JAC 12th Result 2026 Live: DigiLocker के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट JAC 12th Result 2026 Live: DigiLocker के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट चरण 1: DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाएं। चरण 2: होमपेज पर, JAC 12th Result 2026 डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक करें। चरण 3: लॉग इन करने के लिए अपनी जानकारी डालें और सबमिट करें। चरण 4: स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अपने रिजल्ट को देखें। चरण 5: अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।