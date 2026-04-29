JAC 12th Result 2026 LIVE: जारी होने वाला है झारखंड जैक बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, jacresults.com पर कर सकेंगे चेक

JAC 12th Result 2026 LIVE Updates

Wed, 29 Apr 2026 09:49 AM IST

29 Apr 2026, 09:47:32 AM IST JAC 12th Result 2026 Live: क्या है JAC बोर्ड की ग्रेस मार्क्स पॉलिसी? JAC 12th Result 2026 Live: JAC बोर्ड छात्रों को पास होने में मदद करने के लिए ग्रेस मार्क्स पॉलिसी का पालन करता है। यह नियम इन छात्रों पर लागू होता है: अगर कोई छात्र किसी एक विषय में 6 फीसदी से कम अंकों से फेल हो जाता है। अगर कोई छात्र दो विषयों में, प्रत्येक में 3 फीसदी से कम अंकों से फेल हो जाता है। अगर उच्च श्रेणी (Higher Division) प्राप्त करने के लिए 6 परसेंट या उससे कम अंकों की कमी रह जाती है।

29 Apr 2026, 09:47:32 AM IST JAC 12th Result 2026 Live: जैक बोर्ड 12वीं रिजल्ट इन वेबसाइट्स पर करें चेक JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। छात्र jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर और रोल कोड की मदद से रिजल्ट देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा DigiLocker पर मार्कशीट चेक कर सकते हैं।

29 Apr 2026, 09:47:32 AM IST JAC 12th Result 2026 Live: DigiLocker के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट JAC 12th Result 2026 Live: DigiLocker के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट चरण 1: DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाएं। चरण 2: होमपेज पर, JAC 12th Result 2026 डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक करें। चरण 3: लॉग इन करने के लिए अपनी जानकारी डालें और सबमिट करें। चरण 4: स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अपने रिजल्ट को देखें। चरण 5: अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।