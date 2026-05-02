JAC 12th Result 2026 Live: jacresults.com पर घोषित होगा झारखंड जैक बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

JAC 12th Result 2026 Live

Sat, 02 May 2026 01:13 PM IST

2 May 2026, 01:13:51 PM IST JAC 12th Result 2026 Live: जैक बोर्ड 12वीं रिजल्ट इन वेबसाइट्स पर करें चेक JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। छात्र jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर और रोल कोड की मदद से रिजल्ट देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा DigiLocker पर मार्कशीट चेक कर सकते हैं।

2 May 2026, 01:13:51 PM IST JAC 12th Result 2026 Live: DigiLocker के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट JAC 12th Result 2026 Live: DigiLocker के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट चरण 1: DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाएं। चरण 2: होमपेज पर, JAC 12th Result 2026 डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक करें। चरण 3: लॉग इन करने के लिए अपनी जानकारी डालें और सबमिट करें। चरण 4: स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अपने रिजल्ट को देखें। चरण 5: अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।

2 May 2026, 01:13:51 PM IST JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें स्टेप 1- सबसे पहले jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2- होमपेज पर “JAC 12th Result 2026” (Science / Arts / Commerce) के लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- अब अपना Roll Code और Roll Number दर्ज करें। स्टेप 4- फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें। स्टेप 5- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टेप 6- रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।