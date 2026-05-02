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JAC 12th Result 2026 Live: jacresults.com पर घोषित होगा झारखंड जैक बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

JAC 12th Result 2026 Live Updates , jac.jharkhand.gov.in : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) अगले सप्ताह 12वीं का परिणाम घोषित कर सकता है। जैक बोर्ड 12वीं साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाकर अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

JAC 12th Result 2026 Live: jacresults.com पर घोषित होगा झारखंड जैक बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

JAC 12th Result 2026 Live

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 02 May 2026 01:13 PM IST
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JAC 12th Result 2026 Live Updates , jac.jharkhand.gov.in : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) अगले सप्ताह 12वीं का परिणाम घोषित कर सकता है। जैक बोर्ड 12वीं साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाकर अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यार्थी अपना रिजल्ट DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाकर भी चेक कर सकेंगे। नतीजे देखने के लिए उन्हें अपना रोल नंबर और रोल कोड डालना होगा। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि बोर्ड पहले कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट जारी करेगा और फिर बाद में आर्ट्स का परिणाम जारी करेगा या फिर तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ कर देगा। बता दें इस साल कक्षा बारहवीं की परीक्षा 03 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच आयोजित कराई गई थी। जैक 10वीं से पहले 8वीं 9वीं और 11वीं का रिजल्ट भी जारी कर चुका है।

JAC Jharkhand Board 12th Result 2026: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें

स्टेप 1- सबसे पहले jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2- होमपेज पर “JAC 12th Result 2026” (Science / Arts / Commerce) के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब अपना Roll Code और Roll Number दर्ज करें।

स्टेप 4- फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6- रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

2 May 2026, 01:13:51 PM IST

JAC 12th Result 2026 Live: जैक बोर्ड 12वीं रिजल्ट इन वेबसाइट्स पर करें चेक

JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। छात्र jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर और रोल कोड की मदद से रिजल्ट देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा DigiLocker पर मार्कशीट चेक कर सकते हैं।

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2 May 2026, 01:13:51 PM IST

JAC 12th Result 2026 Live: DigiLocker के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट

JAC 12th Result 2026 Live: DigiLocker के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट

चरण 1: DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, JAC 12th Result 2026 डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: लॉग इन करने के लिए अपनी जानकारी डालें और सबमिट करें।

चरण 4: स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अपने रिजल्ट को देखें।

चरण 5: अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।

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2 May 2026, 01:13:51 PM IST

JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें

JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें

स्टेप 1- सबसे पहले jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2- होमपेज पर “JAC 12th Result 2026” (Science / Arts / Commerce) के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब अपना Roll Code और Roll Number दर्ज करें।

स्टेप 4- फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6- रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

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2 May 2026, 01:13:51 PM IST

JAC 12th Result 2026 Live: इस लिंक से तुरंत चेक करें 12वीं का रिजल्ट

JAC 12th Result 2026 Live: झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना परिणाम आसानी से चेक कर सकेंगे। इसके लिए jacresults.nic.in और jac.jharkhand.gov.in जैसे ऑफिशियल लिंक उपलब्ध रहेंगे, जहां छात्र अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट देख सकते हैं।

रिजल्ट चेक करते समय सही जानकारी दर्ज करना जरूरी है, ताकि बिना किसी परेशानी के मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई दे सके। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और किसी भी अनऑफिशियल लिंक या अफवाहों से दूर रहें।

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