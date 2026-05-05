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JAC 12th Result 2026: झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट, पास होने के लिए चाहिए इतने नंबर; डिजीलॉकर पर मिलेगी मार्कशीट

May 05, 2026 06:55 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Jharkhand 12th Result 2026: झारखंड बोर्ड जल्द ही 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के नतीजे घोषित करने की तैयारी में है। छात्रों को अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए 'रोल कोड' और 'रोल नंबर' की आवश्यकता होगी।

JAC 12th Result 2026: झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट, पास होने के लिए चाहिए इतने नंबर; डिजीलॉकर पर मिलेगी मार्कशीट

JAC 12th Result 2026 , jacresults.com : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड जल्द ही आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के नतीजे घोषित करने की तैयारी में है। जैसे-जैसे परिणाम की घड़ी नजदीक आ रही है, परीक्षार्थियों के बीच हलचल बढ़ गई है।

बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव करेगा। छात्र अपने एडमिट कार्ड के साथ तैयार रहें क्योंकि उन्हें अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए 'रोल कोड' और 'रोल नंबर' की आवश्यकता होगी।

DigiLocker के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट

चरण 1: DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, JAC 12th Result 2026 डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: लॉग इन करने के लिए अपनी जानकारी डालें और सबमिट करें।

चरण 4: स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अपने रिजल्ट को देखें।

चरण 5: अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।

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पास होने के लिए कितने अंक हैं जरूरी?

झारखंड बोर्ड के नियमों के मुताबिक, इंटरमीडिएट की परीक्षा में सफल होने के लिए एक न्यूनतम मानक तय किया गया है। यदि आप भी इस साल परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो इन पासिंग क्राइटेरिया को ध्यान से समझें। प्रत्येक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत (33%) अंक प्राप्त करने होंगे। केवल विषयों में ही नहीं, बल्कि 'पास' सर्टिफिकेट पाने के लिए आपका कुल एग्रीगेट स्कोर भी कम से कम 33 प्रतिशत होना अनिवार्य है। जिन विषयों में प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की गई थी, उनमें छात्रों को लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना होगा। यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंक लाने से चूक जाता है, तो बोर्ड उसे अपनी स्थिति सुधारने के लिए ‘कंपार्टमेंट परीक्षा’ में बैठने का अवसर प्रदान करता है।

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इन वेबसाइट्स पर देख सकेंगे रिजल्ट

परिणाम घोषित होने के बाद, आधिकारिक वेबसाइटों पर भारी ट्रैफिक होने की संभावना रहती है। ऐसे में छात्र नीचे दी गई वेबसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं:

jac.jharkhand.gov.in

jac.nic.in

jacresults.com

jharresults.nic.in

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इसके अलावा, छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट मंगवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक निर्धारित फॉर्मेट में अपना रोल नंबर लिखकर बोर्ड द्वारा जारी नंबर पर भेजना होगा।

ग्रेडिंग सिस्टम को समझें

झारखंड बोर्ड रिजल्ट के साथ-साथ ग्रेडिंग सिस्टम भी जारी करता है। 80% से ऊपर अंक लाने वाले छात्रों को 'A+' ग्रेड (डिस्टिंक्शन) दिया जाता है, जबकि 60% से 80% के बीच अंक लाने वाले छात्रों को प्रथम श्रेणी (फर्स्ट डिविजन) में रखा जाता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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