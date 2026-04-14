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JAC Class 11th Result 2026 Check Result: जैक झारखंड बोर्ड 11वीं रिजल्ट जारी, यहां Roll Number से करें चेक, Direct Link

Apr 14, 2026 04:14 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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JAC 11th Result 2026 declared , jacresults.com : झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जैक बोर्ड 11वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परिणाम नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं।

JAC Class 11th Result 2026 Check Result: जैक झारखंड बोर्ड 11वीं रिजल्ट जारी, यहां Roll Number से करें चेक, Direct Link

JAC Class 11th Result 2026 download: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने राज्य के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जारी किए गए हैं। इस साल परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करके अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

झारखंड बोर्ड द्वारा आयोजित इस परीक्षा में राज्य भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लाखों परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। 11वीं की परीक्षा पास करना छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी के आधार पर उन्हें 12वीं (इंटरमीडिएट) कक्षा में एडमिशन मिलता है।

99.12% स्टूडेंट्स हुए पास

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा घोषित कक्षा 11वीं के परीक्षा परिणामों में इस वर्ष विद्यार्थियों ने शानदार सफलता हासिल की है। परीक्षा में शामिल हुए कुल 3,58,533 छात्र-छात्राओं में से 3,55,399 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिससे राज्य का कुल पास प्रतिशत 99.12% रहा। इस बार के नतीजों में बेटियों ने बाजी मारी है; जहां छात्राओं का सफलता प्रतिशत 99.16% रहा, वहीं 99.08% छात्र पास होने में सफल रहे। लगभग शत-प्रतिशत परिणामों ने राज्य के शैक्षणिक स्तर में एक नई मजबूती दिखाई है।

रिजल्ट कैसे चेक करें? (आसान स्टेप्स)

छात्रों की सुविधा के लिए झारखंड बोर्ड ने परिणाम देखने की प्रक्रिया को काफी आसान रखा है। यदि आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को करें:

  1. सबसे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "Results of Class XI Examination - 2026" वाले लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।

3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) भरना होगा।

4. जानकारी दर्ज करने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

5. आपका मार्कशीट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

ये भी पढ़ें:जैक झारखंड बोर्ड 11वीं का रिजल्ट jacresults.com पर जारी

इस साल का प्रदर्शन और उत्तीर्ण प्रतिशत

झारखंड बोर्ड 11वीं के परिणामों में इस बार भी छात्रों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। बोर्ड द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत पिछले साल की तुलना में बेहतर हुआ है। काउंसिल ने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ही स्ट्रीम के परिणाम एक साथ जारी किए हैं।

झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए थे। इस बार परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षाएं संपन्न कराई गई थीं, जिसका असर परिणामों की गुणवत्ता पर भी देखने को मिल रहा है।

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आगे क्या? (12वीं कक्षा में एडमिशन)

जो छात्र 11वीं की परीक्षा में सफल हुए हैं, वे अब सीधे 12वीं कक्षा में दाखिले के पात्र होंगे। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं छात्रों के करियर के लिए निर्णायक होती हैं, इसलिए शिक्षकों ने छात्रों को अभी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है।

वहीं, जो छात्र एक या दो विषयों में सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड जल्द ही कंपार्टमेंटल परीक्षा या विशेष परीक्षाओं के बारे में जानकारी साझा करेगा, ताकि वे अपना साल बचा सकें।

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वेबसाइट क्रैश होने पर क्या करें?

अक्सर रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट धीमी हो जाती है या क्रैश हो जाती है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे घबराएं नहीं और थोड़ी देर बाद प्रयास करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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