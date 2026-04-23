JAC 10th Result 2026 OUT: झारखंड 10वीं रिजल्ट 2026 jacresults.com पर जारी यहां Roll Number से करें चेक
Jharkhand Matric result OUT, JAC 10th Result 2026 declared: झारखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन देखने के लिए jac.jharkhand.gov.in और jacresults.com पर अपना रोल कोड और रोल नंबर सब्मिट करने के बाद, छात्र अपने अंक देख सकते हैं।
JAC 10th Result 2026, Jharkhand Board Matric Result: झारखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट (JAC 10th Result 2026 Link)जारी हो गया है। आप ऑनलाइन jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान पर आप अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, रिजल्ट चेक करने के लिए आपको रोल नंबर की जरूरत होगी। आप रोल नंबर के जरिए आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसे ही ऊपर दिए गए लिंक पर अपना रोल नंबर डालेंगे, तो आपका पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को देखकर भी रिजल्ट और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
Jharkhand Board 10th result 2026: झारखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें-
1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com, jac.jharkhand.gov.in एवं jharresults.nic.in पर जाएं।
2. इसके बाद होम पेज पर आपको 10वीं एग्जाम रिजल्ट का लिंक दिखेगा।
3. इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर यहां सब्मिट करें।
4. इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
झारखंड बोर्ड (JAC) कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 किन आधिकारिक वेबसाइटों पर देखा जा सकता है?
झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट के लिए आधिकारिक वेबसाइट-
jacresults.com
jac.jharkhand.gov.in
jacexamportal.in
secondary.jacexamonline.com
board-ten.jacexamonline.com
जैक बोर्ड 10वीं का रिजल्ट SMS से कैसे चेक कर सकेंगे?
जैक बोर्ड 10वीं SMS के जरिए चेक करना बहुत आसान है।
1.सबसे पहले अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं।
2. एक नया मैसेज टाइप करें।
3. 10वीं के लिए JHA10रोल नंबर लिखें।
4. इसे 5676750 नंबर भेज दें।
जैक बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 में निम्नलिखित जानकारियों को जरूर चेक करें-
1. छात्र का नाम
2. छात्र की जन्मतिथि
3. माता-पिता का नाम
4. परीक्षा का नाम एवं बोर्ड
5. प्राप्त अंक
6. कुल अंक
7. पासिंग स्टेटस
8. स्कूल का नाम
9. छात्र का रोल नंबर
10. पासिंग डिविजन
पास होने के नियम एक जैसे, हर विषय में 33% अंक जरूरी
झारखंड बोर्ड की 10वीं परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक समान रखे गए हैं। छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य होता है, साथ ही कुल मिलाकर भी 33% स्कोर करना जरूरी है। यदि कोई छात्र किसी एक विषय में भी इस न्यूनतम अंक से कम रह जाता है, तो उसे उस विषय में असफल माना जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
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