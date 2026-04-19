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JAC 10th Result 2026: जैक झारखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट का फर्जी लिंक वायरल; बोर्ड ने छात्रों को किया आगाह

Apr 19, 2026 08:29 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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JAC Results 2026 Class 10th: सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर एक लिंक तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने मैट्रिक परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जैक ने इस वायरल लिंक को पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक करार दिया है।

JAC 10th Result 2026: जैक झारखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट का फर्जी लिंक वायरल; बोर्ड ने छात्रों को किया आगाह

JAC class 10 result 2026: झारखंड के लाखों मैट्रिक (10वीं) परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। शुक्रवार रात से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर एक लिंक तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने मैट्रिक परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। यहां तक कि कुछ फर्जी तस्वीरों में रिजल्ट दिखने का भी दावा किया गया।

इन खबरों के फैलते ही छात्रों और अभिभावकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) को खुद सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी है। जैक ने इस वायरल लिंक को पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक करार दिया है।

इस बार छात्र अपना स्कोरकार्ड न केवल आधिकारिक पोर्टल पर, बल्कि लाइव हिन्दुस्तान (livehindustan.com) जैसी वेबसाइटों पर भी चेक कर पाएंगे, जहां रिजल्ट का अलर्ट पाने के लिए अभी से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

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जैक सचिव की सख्त हिदायत: अफवाहों से बचें

मामले की गंभीरता को देखते हुए जैक के सचिव जयंत कुमार मिश्र ने एक आधिकारिक पत्र जारी किया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को 'शरारती तत्वों की करतूत' बताया है। जैक सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर मैट्रिक परीक्षाफल प्रकाशन के संबंध में जो भी खबरें और लिंक प्रसारित किए जा रहे हैं, वे पूरी तरह असत्य हैं।

उन्होंने छात्र-छात्राओं और उनके माता-पिता से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें। शरारती तत्व जानबूझकर फर्जी तस्वीरें और लिंक साझा करके छात्रों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं।

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अभी किस चरण में है रिजल्ट की तैयारी?

रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों को जैक सचिव ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अभी मैट्रिक परीक्षा के नतीजे घोषित नहीं किए गए हैं। वर्तमान में परीक्षाफल तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। यानी कॉपियों के मूल्यांकन और अंकों को पोर्टल पर चढ़ाने का काम अभी जारी है।

जैक की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि परीक्षाफल प्रकाशन की सही तिथि और समय की जानकारी समय आने पर दी जाएगी। यह सूचना आधिकारिक तौर पर प्रमुख समाचार पत्रों और जैक की अपनी वेबसाइट के माध्यम से ही साझा की जाएगी।

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रिजल्ट देखने के लिए केवल इन वेबसाइटों पर करें भरोसा

जैक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब भी रिजल्ट जारी होगा, वह केवल निम्नलिखित विश्वसनीय वेबसाइटों पर ही उपलब्ध रहेगा:

आधिकारिक वेबसाइट: परीक्षा परिणाम जैक की ऑफिशियल वेबसाइट jacresults.com व jac.jharkhand.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे।

डिजिलॉकर (DigiLocker): छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट डिजिलॉकर के माध्यम से भी प्राप्त कर सकेंगे।

सचिव ने दोहराया कि अन्य किसी भी प्राइवेट वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक पर परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करके अपनी गोपनीय जानकारी साझा न करें।

छात्रों के लिए संदेश

परीक्षा परिणाम को लेकर उत्सुकता होना स्वाभाविक है, लेकिन इस समय धैर्य बनाए रखना जरूरी है। अफवाहों के इस दौर में केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। जैक अपनी पूरी पारदर्शिता के साथ जल्द ही परिणामों की आधिकारिक घोषणा करेगा। तब तक छात्र अपनी अगली कक्षा की तैयारी पर ध्यान दें और फर्जी खबरों से दूरी बनाए रखें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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