JAC 10th Result 2026: झारखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 को लेकर क्या अपडेट, कहां देख सकते हैं जैक मैट्रिक के नतीजे
JAC 10th Result 2026: झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 जल्द ही jacresults.com पर जारी होने वाला है। छात्र अपना रोल नंबर डालकर इस डायरेक्ट लिंक से आसानी से अपना जैक मैट्रिक परिणाम चेक कर सकते हैं।
JAC 10th Result 2026: क्या आप भी उन लाखों छात्रों में से हैं जिन्हें अपने झारखंड बोर्ड 10वीं के नतीजों का बेसब्री से इंतजार है? अगर हां, तो धड़कनें तेज होना लाजमी है। इस साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने 3 फरवरी से 17 फरवरी 2026 के बीच मैट्रिक (10वीं) की परीक्षाएं आयोजित की थीं। राज्य भर में बनाए गए 1200 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर करीब 4.3 लाख से ज्यादा छात्रों ने यह परीक्षा दी है। अब जबकि अप्रैल का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है तो हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर जैक 10वीं का रिजल्ट कब आएगा? आइए जानते हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर आ रही जानकारियों के बारे में...
कब आ रहा है झारखंड बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट?
सोशल मीडिया पर आजकल कई तरह की फर्जी खबरें और स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि रिजल्ट आ चुका है। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड बोर्ड ने साफ तौर पर इन अफवाहों से बचने की सलाह दी है। ताजा रिपोर्ट्स और बोर्ड के अंदरूनी सूत्रों की मानें तो कॉपियों के मूल्यांकन का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब मार्कशीट तैयार करने की फाइनल प्रक्रिया चल रही है।
उम्मीद जताई जा रही है कि JAC 10वीं का रिजल्ट 19 से 21 अप्रैल 2026 के आस पास किसी भी दिन घोषित किया जा सकता है। बोर्ड आमतौर पर नतीजों की घोषणा सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:00 बजे के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करता है। उसी समय टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की जाती है। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स को देखें तो झारखंड बोर्ड अब नतीजों को लेकर ज्यादा देरी नहीं करता है।
किन वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे अपना रिजल्ट?
नतीजे घोषित होते ही लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट पर टूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से अक्सर सर्वर डाउन हो जाता है। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। झारखंड बोर्ड कई आधिकारिक वेबसाइट्स पर रिजल्ट जारी करता है। आप इनमें से किसी भी लिंक पर जाकर अपना परिणाम आसानी से देख सकते हैं:
ऑनलाइन अपना जैक 10वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें?
रिजल्ट वाले दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी से बचने के लिए, नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को अभी से समझ लें। अपना एडमिट कार्ड अपने पास रखें क्योंकि आपको अपना रोल नंबर और रोल कोड डालना होगा:
1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर इंटरनेट ब्राउजर खोलें और आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाएं।
2. होमपेज पर आपको "JAC Annual Secondary (Class 10) Examination Result 2026" का एक ब्लिंकिंग (चमकता हुआ) लिंक दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।
3. अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। यहां आपसे आपका 'Roll Code' और 'Roll Number' मांगा जाएगा।
4. अपने एडमिट कार्ड को देखकर ये दोनों जानकारी बिल्कुल सही-सही भरें और 'Submit' या 'View Result' बटन पर क्लिक करें।
5. बस! कुछ ही सेकंड में आपकी मार्कशीट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी।
6. भविष्य के लिए इस मार्कशीट का प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लें।
इंटरनेट न होने पर SMS से कैसे देखें अपना रिजल्ट?
कई बार गांव-देहात में इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं होती या फिर वेबसाइट का सर्वर क्रैश हो जाता है। ऐसे वक्त में झारखंड बोर्ड SMS के जरिए रिजल्ट चेक करने का एक बहुत ही शानदार सुविधा दे रहा है।
इसके लिए आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाना है और टाइप करना है: JHA10 <स्पेस> अपना रोल नंबर। इस मैसेज को 5676750 पर भेज दें। जैसे ही बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी होगा, आपके फोन पर एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपके हर विषय के नंबर और पास/फेल का स्टेटस लिखा होगा।
मार्कशीट में इन बातों का जरूर रखें ध्यान
जब आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करें, तो खुशी के मारे केवल नंबर देखकर ही ना रह जाएं। अपनी ऑनलाइन मार्कशीट में कुछ जरूरी चीजें जरूर चेक करें। जैसे कि आपका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, आपके स्कूल का नाम, सभी विषयों के थ्योरी और प्रैक्टिकल नंबर और आपका ग्रेड। अगर इनमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या गलती नजर आती है, तो तुरंत अपने स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क करें, ताकि ओरिजिनल मार्कशीट छपने से पहले उसे सुधारा जा सके।
रिजल्ट के बाद क्या?
ध्यान रहे कि इंटरनेट पर दिखने वाली यह मार्कशीट केवल आपको तुरंत जानकारी देने के लिए है। आपकी असली (ओरिजिनल) मार्कशीट रिजल्ट आने के कुछ हफ्तों बाद आपके स्कूल में आ जाएगी, जिसे आप वहां से प्राप्त कर सकेंगे। अगर किसी छात्र के नंबर उसकी उम्मीद से कम आते हैं, तो बोर्ड उसे स्क्रूटनी (कॉपियों की दोबारा चेकिंग) का मौका भी देता है। वहीं, अगर कोई छात्र एक या दो विषयों में फेल हो जाता है, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है... वह सप्लीमेंट्री (कम्पार्टमेंट) परीक्षा देकर इसी साल पास हो सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव